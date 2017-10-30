Глеб Никитин занял ведомственное жилье в Зеленом Городе
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин занял ведомственное жилье в Зеленом Городе. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
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Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин занял ведомственное жилье в Зеленом Городе. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Согласно информации, врио губернатора занял ведомственное жилье в Зеленом городе, которое ранее занимал
Напомним, 2 октября 2017 года нижегородское правительство сообщало, что не исключает отказа Глеба Никитина от автомобилей спецсопровождения. Позднее глава региона пообещал использовать машины спецсопровождения «лишь в критической ситуации».