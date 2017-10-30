Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Находка на $275,5 тыс. пролежала забытой на чердаке много лет
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Украинец проанализировал зарплаты в Крыму и Одессе: СМИ о выводах
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
16:42 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Глеб Никитин занял ведомственное жилье в Зеленом Городе

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин занял ведомственное жилье в Зеленом Городе. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе главы региона.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, врио губернатора занял ведомственное жилье в Зеленом городе, которое ранее занимал экс-губернатор региона Валерий Шанцев.

Напомним, 2 октября 2017 года нижегородское правительство сообщало, что не исключает отказа Глеба Никитина от автомобилей спецсопровождения. Позднее глава региона пообещал использовать машины спецсопровождения «лишь в критической ситуации».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
Путин призвал подвести черту под расколом народа
Авиакомпания «Победа» подала в суд на Росавиацию и Минтранс
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Экс-главу штаба Трампа Манафорта обвинили в заговоре против США
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
Назван состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Спорт
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву О всех возможных вариантах продолжения карьеры российского нападающего
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь