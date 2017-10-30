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16:43 (мск), источник: РИА Новости

Климкин поделился мыслями о «российских танках» в Каталонии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции со своим испанским коллегой Альфонсо Дастисом рассказал о разнице между Крымом и Каталонией на примере «российских танков». Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Источник: AP 2017

«Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России», — заявил глава украинского МИД.

По его словам, несмотря на отсутствие танков в Каталонии, у Испании и Украины все же есть «совместные вызовы». Речь идет о «попытках России вести гибридную войну против всей Европы, чтобы ослабить ее», утверждает Климкин.

Украинские власти обвиняют Россию в «агрессии» и в причастности к событиям в Донбассе. Москва эти обвинения отвергает.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина как можно скорее вышла из политического и экономического кризиса.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого более 96% населения проголосовало за воссоединение с Россией. Плебисцит был проведен после госпереворота на Украине.

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