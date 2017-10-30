Климкин поделился мыслями о «российских танках» в Каталонии

Источник: AP 2017

«Представьте, что сейчас в Каталонии были бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все бы это было подконтрольно России», — заявил глава украинского МИД.

По его словам, несмотря на отсутствие танков в Каталонии, у Испании и Украины все же есть «совместные вызовы». Речь идет о «попытках России вести гибридную войну против всей Европы, чтобы ослабить ее», утверждает Климкин.

Украинские власти обвиняют Россию в «агрессии» и в причастности к событиям в Донбассе. Москва эти обвинения отвергает.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина как можно скорее вышла из политического и экономического кризиса.