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18:08 (мск), источник: "Российская газета"

Глава Крыма поручил новой главе стройнадзора уволить заместителей

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал нового руководителя Службы государственного строительного надзора РК Марину Сергееву покончить с практикой выдачи разрешений на строительство «сомнительным компаниям» и заменить своих заместителей. Об этом сообщила пресс-служба главы РК.

Источник: AP 2017

— Служба зарекомендовала себя самым негативным образом, и по большей части это вина прошлого руководства, — уверен Аксенов. — Вопросов к качеству работы, к эффективности и доступности службы для граждан очень много. К сожалению, нам приходится бороться с проблемами, возникшими из-за работы Госстройнадзора за последние три года: введение в эксплуатацию объектов, которые нельзя было вводить, выдача деклараций на начало строительных работ тем, кто не имел право начинать строительство и так далее. Именно поэтому сейчас прокуратура Республики Крым проводит тотальную проверку всех решений предыдущего руководства, в частности, господина Тимощенко.

Также Аксенов попросил Марину Сергееву расстаться с заместителями СГСН РК, которые не справились с возложенными на них обязанностями. Речь идет о первом заместителе начальника службы Константине Ищенко и исполняющем обязанности заведующего южным отделом ведомства Александре Макарове. Их судьба определится по итогам начавшихся служебных проверок.

Другой приоритет — остановить наконец самострои и навести наконец с выдачей разрешений на строительство в самых крупных городах полуострова — Ялте, Алуште, Симферополе, Феодосии, Керчи и Евпатории.

— В этих населенных пунктах нужны системные люди, знающие город как свои пять пальцев, которые могут дать оценку каждой начинающейся стройке и принимать правильные управленческие решения, — отметил глава республики. — Наша задача как органов власти — отстаивать интересы государства и граждан, а не идти на поводу у сомнительных компаний. При этом Госстройнадзор должен стать службой с самой простой, понятной и доступной процедурой для граждан, без лишней бюрократии.

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