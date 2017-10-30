Глава Крыма поручил новой главе стройнадзора уволить заместителей

Источник: AP 2017

— Служба зарекомендовала себя самым негативным образом, и по большей части это вина прошлого руководства, — уверен Аксенов. — Вопросов к качеству работы, к эффективности и доступности службы для граждан очень много. К сожалению, нам приходится бороться с проблемами, возникшими из-за работы Госстройнадзора за последние три года: введение в эксплуатацию объектов, которые нельзя было вводить, выдача деклараций на начало строительных работ тем, кто не имел право начинать строительство и так далее. Именно поэтому сейчас прокуратура Республики Крым проводит тотальную проверку всех решений предыдущего руководства, в частности, господина Тимощенко.

Также Аксенов попросил Марину Сергееву расстаться с заместителями СГСН РК, которые не справились с возложенными на них обязанностями. Речь идет о первом заместителе начальника службы Константине Ищенко и исполняющем обязанности заведующего южным отделом ведомства Александре Макарове. Их судьба определится по итогам начавшихся служебных проверок.

Другой приоритет — остановить наконец самострои и навести наконец с выдачей разрешений на строительство в самых крупных городах полуострова — Ялте, Алуште, Симферополе, Феодосии, Керчи и Евпатории.