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17:23 (мск), источник: Podrobno.uz

Центр развития системы «Электронное правительство» получил нового директора

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Зафар Рахматуллаев возглавил центр развития системы «Электронное правительство».

Источник: Podrobno.uz

Информацию об этом распространила пресс-служба центра. До нового назначения Зафар Рахматуллаев работал в должности директора Центра обеспечения информационной безопасности.

Отметим, что центр развития системы «Электронное правительство» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана был создан в сентябре 2013 года.

Его основными задачами являются выработка стратегических направлений развития и совершенствования системы «Электронное правительство», в том числе на основе анализа и исследования мировых тенденций и опыта зарубежных стран.

Кроме того, центр отвечает за единый технологический подход в формировании электронного правительства в республике, предусматривающий согласованный механизм проектирования, разработки и интеграции информационных систем, ресурсов и баз данных, используемых в госорганах, и многое другое.

Напомним, что в январе 2013 года первый президент Узбекистана Ислам Каримов дал поручение правительству разработать концепцию и комплексную программу формирования системы «Электронное правительство» в республике в 2013—2017 годах. К настоящему времени в качестве эффективных элементов «Электронного правительства» в Узбекистане реализовано свыше 20 проектов.

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 Центр развития системы "Электронное правительство" получил нового директора
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