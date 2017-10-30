Центр развития системы «Электронное правительство» получил нового директора
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Зафар Рахматуллаев возглавил центр развития системы «Электронное правительство».
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Зафар Рахматуллаев возглавил центр развития системы «Электронное правительство».
Информацию об этом распространила
Отметим, что центр развития системы «Электронное правительство» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана был создан в сентябре 2013 года.
Его основными задачами являются выработка стратегических направлений развития и совершенствования системы «Электронное правительство», в том числе на основе анализа и исследования мировых тенденций и опыта зарубежных стран.
Кроме того, центр отвечает за единый технологический подход в формировании электронного правительства в республике, предусматривающий согласованный механизм проектирования, разработки и интеграции информационных систем, ресурсов и баз данных, используемых в госорганах, и многое другое.
Напомним, что в январе 2013 года первый президент Узбекистана Ислам Каримов дал поручение правительству разработать концепцию и комплексную программу формирования системы «Электронное правительство» в республике в 2013—2017 годах. К настоящему времени в качестве эффективных элементов «Электронного правительства» в Узбекистане реализовано свыше 20 проектов.