Центр развития системы «Электронное правительство» получил нового директора

Источник: Podrobno.uz

Информацию об этом распространила пресс-служба центра. До нового назначения Зафар Рахматуллаев работал в должности директора Центра обеспечения информационной безопасности.

Отметим, что центр развития системы «Электронное правительство» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана был создан в сентябре 2013 года.

Его основными задачами являются выработка стратегических направлений развития и совершенствования системы «Электронное правительство», в том числе на основе анализа и исследования мировых тенденций и опыта зарубежных стран.

Кроме того, центр отвечает за единый технологический подход в формировании электронного правительства в республике, предусматривающий согласованный механизм проектирования, разработки и интеграции информационных систем, ресурсов и баз данных, используемых в госорганах, и многое другое.