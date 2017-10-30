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18:35 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Муниципальные депутаты готовятся идти в Конституционный суд

Проигравшие выборы единороссы не хотят слагать полномочия.

Жители столичного района Зюзино обратились к мэрии Москвы с требованием прекратить саботаж работы муниципальных депутатов. Глава округа Зюзино Валентин Щербаков, который не переизбрался в новый состав совета депутатов, отказывается сложить полномочия. Независимые депутаты, получившие большинство в совете депутатов, обвиняют его в подрыве работы парламента. В случае бездействия мэрии депутаты намерены отстаивать свои права в Конституционном суде (КС). Глава московского исполкома «Единой России» Олег Смолкин называл действия господина Щербакова законными.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Более сотни жителей района Зюзино на митинге 29 октября призвали единороссов прекратить срывать работу совета депутатов муниципального округа (МО) Зюзино. Глава МО единоросс Валентин Щербаков не смог переизбраться на муниципальных выборах, но отказался сложить полномочия. Жители подписали обращение к мэрии Москвы с требованием прекратить «саботировать» работу нового созыва. Некоторые держали плакаты «Щербаков не работает и другим не дает», «На совет не наезжай, а то загоним за Можай».

Чтобы избрать нового председателя совета депутатов, необходимо две трети голосов. Семь мандатов у «Единой России», восемь — у независимых депутатов. Таким образом, ни одна из сторон не может избрать главу.

Заместителем председателя избрали самовыдвиженку Наталью Чернышеву.

По словам депутатов, господин Щербаков отказывается подписывать принятые решения, не отдает печать, а переизбранные семь депутатов от «Единой России» подчиняются ему. При этом первые два заседания депутаты провели без вмешательства господина Щербакова.

Мы за одно заседание приняли три депутатских запроса, «Единая Россия» за пять лет — один.
Константин Янкаускас
Депутат

Сторонники господина Щербакова ссылаются на письмо столичной прокуратуры, в котором неизбравшемуся главе разрешено продолжить занимать пост. Депутаты называют письмо антиконституционным и ссылаются на нормы закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и столичный закон «Об организации местного самоуправления», по которым полномочия главы округа не могут превышать полномочия созыва депутатов, который главу избрал. Руководитель исполкома отделения «Единой России» Олег Смолкин сказал «Ъ», что глава МО исполняет обязанности, пока не изберут нового главу: «Мы понимаем, что возникает правовая коллизия, которая противоречит определенной логике, но пока она не устранена, нужно руководствоваться действующими нормами».

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На митинге в Зюзино выступили представители муниципальных округов Академический, Черемушки, Хорошевский, Филевский парк, где схожая ситуация с воспрепятствованием работе советов депутатов. Глава округа Коньково Сергей Соколов рассказал, что смог занять пост только потому, что устав МО предусматривал избрание главы простым большинством (в большинстве районов необходимо две трети голосов).

В резолюции митинга депутаты возлагают ответственность за происходящее на руководство города, обвиняя в «запуске кампанию по дискредитации и подрыву работы» независимых советов депутатов. Константин Янкаускас сказал «Ъ», что планируется совместно с советами депутатов других округов выработать общую позицию: «Если продолжат нам мешать, будем судиться и обращаться в Конституционный суд».

Господин Янкаускас отметил, что в Зюзино около 15% бюджета уходит на выплаты пенсий бывшим муниципальным служащим, а господин Щербаков продолжает получать зарплату 100 тыс. руб. Депутат поддержал инициативу главы Красносельского МО Ильи Яшина, предлагающего отменить денежные компенсации при выходе на пенсию главам округов.

Александр Куделя.

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