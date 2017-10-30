В Воронеже открылся современный детский сад на 220 мест

Источник: РИА "Воронеж"

Заведующая садиком Екатерина Спицына провела для главы региона экскурсию. Губернатор осмотрел среднюю группу, музыкальный и спортивный зал. В детском саду открыли 12 групп, из них четыре — ясельные. Пока у малышей период адаптации — они посещают дошкольное учреждение по несколько часов в день. Детсад работает в режиме неполного дня. Учреждение перейдет на полноценный режим работы 6 ноября.

Все группы оснащены сюжетно-ролевыми играми, в садике оборудованы зоны экспериментирования, где педагоги будут проводить «кружки Эйнштейна». В детском саду есть универсальный зал для конструирования робототехники, в котором обучают старшие группы. Рабочие места педагогов также оснащены современным оборудованием, у каждого есть персональный компьютер.

— Все педагоги нашего учреждения — с высшим образованием, все прошли подготовку по федеральным образовательным программам. Педагогическим составом мы укомплектованы на 100%, — отметила Екатерина Спицына.



В детсад уже зачислили 160 детей, в ближайшее время он будет полностью укомплектован. Заведующая учреждением также сообщила, что в перспективе в детском саду планируют организовать группы для детей с ограниченными возможностями — садик полностью соответствует требованиям целевой программы «Доступная среда».

Алексей Гордеев поблагодарил строителей за работу и отметил высокое качество нового объекта.