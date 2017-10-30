Городская дума примет отставку Олега Фурсова 31 октября

Напомним, 26 октября стало известно, что прокуратура Самары передала в администрацию представление об отстранении Олега Фурсова от должности. В тот же день на расширенном заседании правительства врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что предложил Олегу Фурсову занять должность министра труда, занятости и миграционной политики, на которой тот трудился с 2012 г. до перехода в мэрию в 2014 году.