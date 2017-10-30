Городская дума примет отставку Олега Фурсова 31 октября
Во вторник, 31 октября, состоится заседание городской думы Самары, на котором будет рассмотрен вопрос об отставке главы города Олега Фурсова.
Во вторник, 31 октября, состоится заседание городской думы Самары, на котором будет рассмотрен вопрос об отставке главы города Олега Фурсова.
Напомним, 26 октября стало известно, что прокуратура Самары передала в администрацию представление об отстранении Олега Фурсова от должности. В тот же день на расширенном заседании правительства врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что предложил Олегу Фурсову занять должность министра труда, занятости и миграционной политики, на которой тот трудился с 2012 г. до перехода в мэрию в 2014 году.
Исполнять обязанности главы города после ухода Олега Фурсова будет его первый заместитель Владимир Василенко.