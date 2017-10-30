Путин рассказал о сборе биологического материала россиян
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин задался вопросом о целях сбора биологического материала у представителей разных народностей, проживающих в России.
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин задался вопросом о целях сбора биологического материала у представителей разных народностей, проживающих в России.
«По поводу того, что образы наших граждан — избирателей собираются
Так он прокомментировал информацию Игоря Борисова, выступившего с рядом предложений относительно избирательного процесса в России.
Минувшим летом СМИ сообщили о планах американских военных закупить образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) — живых тканей россиян европеоидной расы. При этом СМИ ссылались на контракт ВВС США, который был размещен на портале правительственных тендеров.
«Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально», — сказал Путин. Он добавил, что «мы вот