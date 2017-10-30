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17:37 (мск), источник: Интерфакс

Путин рассказал о сборе биологического материала россиян

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин задался вопросом о целях сбора биологического материала у представителей разных народностей, проживающих в России.

Источник: Reuters

«По поводу того, что образы наших граждан — избирателей собираются кем-то, как-то используются, то образы-то ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации», — заявил Путин на заседании Совета по правам человека при президенте в понедельник.

Так он прокомментировал информацию Игоря Борисова, выступившего с рядом предложений относительно избирательного процесса в России.

Минувшим летом СМИ сообщили о планах американских военных закупить образцы рибонуклеиновой кислоты (РНК) — живых тканей россиян европеоидной расы. При этом СМИ ссылались на контракт ВВС США, который был размещен на портале правительственных тендеров.

«Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально», — сказал Путин. Он добавил, что «мы вот такой-то объект большого интереса». «Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться. Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны», — добавил президент России.

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