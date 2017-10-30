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19:57 (мск), источник: Sputnik.md

Стало известно, когда представят проект госбюджета на 2018 год

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Составление проекта государственного бюджета на 2018 год должно быть завершено к декабрю. Об этом в понедельник говорил спикер парламента Андриан Канду на встрече с экспертами Международного валютного фонда, которые находятся в Молдове.

Источник: Sputnik.md

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Беном Келмансоном (Ben Kelmanson) прибыла в Молдову 25 октября. В рамках визита, который продлится до 7 ноября, эксперты миссии проводят дискуссии с властями, в контексте подготовки к консультациям по положениям четвертой статьи устава МВФ, а также проведения второго обзора программы Республики Молдова, финансируемой фондом посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования). Миссия проанализирует последние экономические события и прогресс, достигнутый властями республики в выполнении программы, обновит данные и проведет оценку макроэкономических перспектив, а также обсудит с властями макроэкономические политики, внедрение которых предстоит в дальнейшем.

«Официальные лица обсудили изменения и дополнения к закону о государственном бюджете на этот год и проект Закона о госбюджете на 2018 год. Документы должны быть завершены к началу декабря», — сообщили в пресс-службе парламента.

Ранее в министерстве финансов сообщали, что проект госбюджета на 2018 год будет представлен после консультаций с МВФ.

Проект бюджета на 2017 год был принят в окончательном чтении парламентом 16 декабря 2016 года.

Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов.

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