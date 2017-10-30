Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
Премьер Норвегии принесла соболезнования Медведеву из-за Ми-8
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Сын Хрущева считает, что Россия не сравнится по мощи с США – СМИ
Глубокое декольте: Глюкоза предстала в мини - СМИ
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Молодая жена о Джигарханяне: Он был моим единственным
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
17:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин заявил о нежелании властей «крючить» художников

У властей нет желания преследовать деятелей культуры, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 30 октября.

Источник: AP 2017

Комментируя дело художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, Путин отметил, что его не преследуют за политические убеждения. «Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства. Ну да, он творческий человек, он художник. Вы знаете, кто только на меня с этим не выходил», — сказал президент.

Видео
Серебренников встретит Новый год под домашним арестом

Путин напомнил, что в настоящее время ведется следствие в отношении нескольких известных культурных деятелей, включая замдиректора Эрмитажа и заместителя министра культуры. «Их тоже освобождать? Вы понимаете, давайте мы будем как-то относиться по-равному ко всем. Нет никакого желания кого-то “крючить”, тащить во что бы то ни стало, преследовать. Но все-таки, мы все должны исполнять закон вне зависимости от того, каким видом деятельности мы занимаемся», — подчеркнул глава государства.

5 сентября российский лидер отметил, что к «Серебренникову со стороны власти нет никаких вопросов, кроме одного: соблюдение закона в использовании бюджетных денег».

Серебренников проходит обвиняемым по делу о хищениях на сумму как минимум 68 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на реализацию арт-проекта «Платформа». Соучастниками преступления следователи также считают бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, бывшего гендиректора труппы Юрия Итина, бывшего главного бухгалтера Нину Масляеву, а также продюсера Екатерину Воронову. Все, кроме последней, находятся под стражей. Воронова уехала из России.

Путин: в деле Серебренникова чисто финансовая основа
Во время загрузки произошла ошибка.
18:27 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак придумала, как вернуть Крым Украине
Россия нашла способ наказать Запад
Путин открыл «Стену скорби»
Экс-главу штаба Трампа Манафорта обвинили в заговоре против США
НАТО прикроет небо Черногории
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
НАСА опубликовало аудиозаписи с «жуткими звуками» из космоса
Спорт
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву О всех возможных вариантах продолжения карьеры российского нападающего
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь