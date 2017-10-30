Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
На рынке кредитования появился новый, непривычный продукт
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Сын Хрущева считает, что Россия не сравнится по мощи с США – СМИ
Глубокое декольте: Глюкоза предстала в мини - СМИ
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Молодая жена о Джигарханяне: Он был моим единственным
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
18:05 (мск), источник: РИА Новости

Путин обещал разобраться со случаями работы силовиков на олигархов

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с нарушениями прав заключенных-мусульман и ситуациями, когда правоохранители обслуживают частные интересы олигархов.

Источник: РИА Новости

На заседании СПЧ член совета Максим Шевченко сообщил, что в РФ часто нарушаются права заключенных-мусульман, которые подвергаются нападкам и издевательствам из-за вероисповедания. Также он сообщил об использовании админресурса некоторыми олигархами, недовольными шутками в их адрес.

В частности, по словам Шевченко, недавно в Кемерово произошел случай, когда из Москвы прилетела опергруппа и вломилась в дом к блогерам, которые высмеивали одного олигарха, и без каких-либо постановлений и судебных решений конфисковали технику блогеров. «Хотелось бы, чтобы такие вопиющие случаи получили оценку, чтобы свобода людей высказываться, вышучивать, смеяться, быть гражданами России в полной мере, как им это предоставляет конституция, была бы гарантирована», — отметил Шевченко.

«Оба этих направления, о которых вы сказали, требуют дополнительного внимания… Это вообще безобразие, если там частные дела какие-то, опергруппа приехала, значит, еще правоохранительные органы обслуживают олигархов каких-то? Надо с этим разобраться… Посмотрим обязательно», — заверил Путин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жириновский спрогнозировал свой результат на президентских выборах
Осторожно проговоренный тезис: судьбоносные заявления Путина
Путин открыл «Стену скорби»
Экс-главу штаба Трампа Манафорта обвинили в заговоре против США
НАТО прикроет небо Черногории
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Путин заявил о нежелании властей «крючить» художников
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
НАСА опубликовало аудиозаписи с «жуткими звуками» из космоса
Спорт
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву О всех возможных вариантах продолжения карьеры российского нападающего
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь