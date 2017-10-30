Путин обещал разобраться со случаями работы силовиков на олигархов

На заседании СПЧ член совета Максим Шевченко сообщил, что в РФ часто нарушаются права заключенных-мусульман, которые подвергаются нападкам и издевательствам из-за вероисповедания. Также он сообщил об использовании админресурса некоторыми олигархами, недовольными шутками в их адрес.

В частности, по словам Шевченко, недавно в Кемерово произошел случай, когда из Москвы прилетела опергруппа и вломилась в дом к блогерам, которые высмеивали одного олигарха, и без каких-либо постановлений и судебных решений конфисковали технику блогеров. «Хотелось бы, чтобы такие вопиющие случаи получили оценку, чтобы свобода людей высказываться, вышучивать, смеяться, быть гражданами России в полной мере, как им это предоставляет конституция, была бы гарантирована», — отметил Шевченко.