Путин обещал разобраться со случаями работы силовиков на олигархов
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с нарушениями прав
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с нарушениями прав
На заседании СПЧ член совета Максим Шевченко сообщил, что в РФ часто нарушаются права
В частности, по словам Шевченко, недавно в Кемерово произошел случай, когда из Москвы прилетела опергруппа и вломилась в дом к блогерам, которые высмеивали одного олигарха, и без
«Оба этих направления, о которых вы сказали, требуют дополнительного внимания… Это вообще безобразие, если там частные дела