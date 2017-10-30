Новый вариант латиницы, предложенный казахстанцем, похвалил Багдат Мусин (ВИДЕО)

Молодой казахстанский режиссер и IT-специалист Сакен Жолдас, победитель международного конкурса программистов Intech в 2005 году, имеющий опыт работы в компании «Microsoft» (город Рэдмонд, штат Сиэтл, 2009−2010) предложил свой вариант казахского алфавита на латинской графике. Его вариант заключается в простом перемещении апострофов. При этом Сакен Жолдас подчеркнул, что это — только концепт.
В первую очередь он обратил внимание на внешний вид утвержденного алфавита и на то, как будут выглядеть тексты написанные на нем.
«Друзья, как человек, который понимает что-то в дизайне, меня беспокоит новый алфавит. С точки зрения дизайна, у нас будет один из самых некрасивых алфавитов. Просто представьте, как будет выглядеть книга «Абай Жолы», — написал Сакен Жолдас на своей странице в Facebook.
По его мнению, дизайн имеет немаловажно значение, так как помогает популяризировать продукт. В данном случае, продукт — это казахский алфавит на латинице.
«Если он будет удобным, читабельным, то и в будущем на таком языке захочется творить, читать и писать», — считает Сакен Жолдас.
На своей странице он опубликовал видео своего видения нового алфавита, при этом отметив, что это просто идея, которую вполне можно доработать и дополнить.
Во время загрузки произошла ошибка.
«Все можно решить простым способом, и это предложено в видео ниже. То, что здесь предложено, это просто концепт, который можно доработать», — отмечает автор.
По его словам, он понимает логику внедрения апострофов.
«Думаю, что была принята, чтобы не вводить новые шрифты, так как обновлять базу шрифтов — это очень сложный процесс, даже сегодня, после 26 лет у нас небольшой выбор шрифтов на казахском языке. Поэтому мое предложенное решение, уже поддерживается многими шрифтами (около 70% всех шрифтов). Все, что нам нужно будет сделать, так это внести стандарты клавиатуры, и это совсем не сложно», — подчеркивает Сакен Жолдас.
Кроме того, он пояснил, почему заменил некоторые буквы в своем варианте алфавита.
«Буква Ұ, наверное, в 4 раза реже используется чем У и не понятна логика, почему Ұ сделали U, когда во всем мире У это U. Ш в примере я сделал W, но можно сделать и Ś», — написал автор.
Между тем, председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин похвалил вариант казахского алфавита на латинице, который предложил Сакен Жолдас.
«Этот вариант предложения мне по душе. Интересно что люди не просто критикуют, а предлагают, и даже уже готовы сделать клавиатуру сами, без необходимости каких-либо затрат. Приятно что в стране формируется общество, которое способно не просто критиковать, а предлагать своё видение», — написал Багдат Мусин на своей странице в Facebook.