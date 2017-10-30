НАТО прикроет небо Черногории

По словам политика, соответствующее техническое соглашение находится в стадии подписания. Непосредственное прикрытие будут осуществлять ВВС Италии и Греции.

Бошкович уточнил, что членство в НАТО обходится в 475 тысяч евро в год, что является взносом страны в общий бюджет альянса. «Это, безусловно, гораздо дешевле, чем самостоятельно разрабатывать комплексную систему обороны», — заявил глава военного ведомства.

29 июня Бошкович заявил, что вступление Черногории в НАТО отвечает интересам России, если ей выгодна стабильность в регионе.