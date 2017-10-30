НАТО прикроет небо Черногории
Министр обороны Черногории Предраг Бошкович заявил, что воздушное пространство страны будет взято под защиту самолетами НАТО. Об этом сообщает RTCG.
Министр обороны Черногории Предраг Бошкович заявил, что воздушное пространство страны будет взято под защиту самолетами НАТО. Об этом сообщает RTCG.
По словам политика, соответствующее техническое соглашение находится в стадии подписания. Непосредственное прикрытие будут осуществлять ВВС Италии и Греции.
Бошкович уточнил, что членство в НАТО обходится в 475 тысяч евро в год, что является взносом страны в общий бюджет альянса. «Это, безусловно, гораздо дешевле, чем самостоятельно разрабатывать комплексную систему обороны», — заявил глава военного ведомства.
29 июня Бошкович заявил, что вступление Черногории в НАТО отвечает интересам России, если ей выгодна стабильность в регионе.
Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня. Во время церемонии, которая состоялась в Вашингтоне, заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону был передан протокол о присоединении страны к Североатлантическому альянсу.