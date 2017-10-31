Губернатору Алексею Гордееву представили нового прокурора Воронежа

Нового руководителя надзорного ведомства города представил глава прокуратуры области Николай Шишкин. Он рассказал, что Максим Туманов служит в органах прокуратуры с 2002 года. До этого он был прокурором Нововоронежа и Лискинским межрайонным прокурором.