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09:18 (мск), источник: Новости Воронежа

Губернатору Алексею Гордееву представили нового прокурора Воронежа

Глава региона пожелал Максиму Туманову эффективной работы в новой должности.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 30 октября, губернатор Алексей Гордеев встретился с новым прокурором Воронежа Максимом Тумановым.

Нового руководителя надзорного ведомства города представил глава прокуратуры области Николай Шишкин. Он рассказал, что Максим Туманов служит в органах прокуратуры с 2002 года. До этого он был прокурором Нововоронежа и Лискинским межрайонным прокурором.

«Губернатор пожелал Максиму Туманову эффективной работы в новой должности», — рассказали в пресс-службе облправительства.

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