Каталонский вопрос: Сорайя Саенс де Сантамария возглавила мятежный регион Испании

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Прошедший 1 октября 2017 года референдум о независимости Каталонии закончился откровенной конфронтацией правительства автономии во главе с Карлесом Пучдемоном и центрального правительства, которое возглавляет премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Октябрьские события породили как волну негодования, вызванную условиями проведения референдума — который, по решению испанского Конституционного суда, незаконен, так и шквал упреков, связанных с использованием центральным правительством силы в лице членов национальной полиции Испании и гвардии (пострадали более 840 человек). Последнее за действия полиции извинилось, но продолжает настаивать на незаконности прошедшего голосования.

За референдумом последовали демонстрации за единство страны по всей Испании. Не признали отделения Каталонии многие страны мира — в том числе США, Мексика и государства Евросоюза. Кризис уже привел к бегству части бизнеса из Каталонии: например, La Caixa, один из крупнейших испанских финансовых институтов, в начале октября объявил о переносе штаб-квартиры из Барселоны на Майорку.

Конец автономии

В пятницу 27 октября конфликт перешел в новую фазу: парламент Каталонии одобрил декларацию о выходе из состава Испании — в ответ на что правительство страны лишило регион автономии, объявило о роспуске его парламента и назначило новые выборы на конец декабря — при этом Мадрид заявил, что сторонники отделения, включая Карлеса Пучдемона, смогут принять в них участие. Мариано Рахой делегировал должность главы правительства Каталонии первому вице-премьеру Сорайе Саенс де Сантамарии. Пучдемон, в свою очередь, в субботу призвал своих политических сторонников составить мирную оппозицию испанским властям.

В воскресенье 29 октября были опубликованы результаты опроса Sigma Dos для газеты El Mundo: в нем приняла участие 1000 каталонцев, и партии, выступающие за единую Испанию, получили немного больше голосов, чем сторонники отделения — 43,4% против 42,5%. Публикация этих данных совпала с демонстрацией в поддержку единой Испании, которая прошла на улицах Барселоны.

Государственный защитник

Сорайя Саенс де Сантамария изучала право и в возрасте 27 лет прошла жесткий отбор на позицию государственного адвоката — юриста, который отвечает за защиту интересов испанского государства и его основных институтов, как на национальном, так и на международном уровне. Членом парламента Саенс де Сантамария стала в 2004 году, а заместителем Мариано Рахоя — с того момента, как он занял пост премьер-министра в 2011 году: политик отвечала за процедуру передачи власти новому правительству. Народная партия Рахоя шла тогда на выборы с обещанием справиться с последствиями мирового финансового кризиса 2008 года.

Тогда же, в 2011 году, она родила сына, причем вышла на работу спустя 11 дней после счастливого события, спровоцировав в национальных газетах горячие дискуссии на тему совмещения карьеры и материнства: по испанским законам она могла рассчитывать на шесть недель оплачиваемого декретного отпуска, но предпочла этого не делать.

Ряд изданий и экспертов утверждали, что политик подавала плохой сигнал как самим женщинам, так и их работодателям. Другие, например, Терезеа Кунильера, депутат от социалистической партии, проигравшей тогда выборы, были убеждены, что момент выхода на работу — личное дело каждой женщины. Третья группа комментаторов писала, что было бы безответственным сидеть дома в столь важный для страны момент.

Кризисные ситуации

Будучи вице-премьером Испании, Саенс де Сантамария успела побывать в кресле министра юстиции и министра здравоохранения, а с ноября 2016 года стала министром территориального управления, то есть отвечала за отношения национального правительства с правительствами 17 испанских регионов.

Полученная позиция ответственного за урегулирование последствий каталонского референдума — не первый раз, когда Сорайе Саэнс де Сантамарии достается в правительстве Рахоя роль антикризисного менеджера. В 2014 году она отвечала за борьбу с локальной вспышкой лихорадки Эбола, а годом позже — за ситуацию вокруг авиакатастрофы Germanwings: тогда немецкий пилот после вылета из аэропорта Барселоны разбил самолет в Альпах. При этом в отличие от многих коллег ее имя не фигурировало в коррупционных скандалах, которые в последние годы подорвали позиции Народной партии, и, как следствие, у нее более высокие рейтинги одобрения.