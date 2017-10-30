Когда состоятся переговоры в формате «5+2»: что говорят в Кишиневе

Источник: Sputnik.md

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

«Премьер-министр Молдовы Павел Филип провел встречу с представителями посредников в процессе по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2»… Участники этого диалога констатировали, что существуют реальные условия, для созыва до конца ноября новой встречи в формате «5+2», — отметили в правительстве.