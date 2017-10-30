Владимир Путин заявил, что для критики властей достаточно интернета и СМИ
Президент России Владимир Путин допустил корректировку законодательства о проведении массовых публичных мероприятий.
Президент России Владимир Путин допустил корректировку законодательства о проведении массовых публичных мероприятий.
«Свободы должны быть гарантированы, надо проанализировать практику, которая у нас складывается, надо все время ее анализировать и все время делать соответствующие поправки», — сказал господин Путин на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Он уточнил, что имеет в виду «практику правоохранительных органов и судебной системы».
При этом глава государства считает, что «некоторые группы протестующих или организаторы этих мероприятий специально сами часто обостряют ситуацию для того, чтобы привлечь внимание».
«Мы же понимаем, что в сегодняшней ситуации для того, чтобы заявить свою позицию, выступить с критикой властей, начиная от муниципальных и кончая федеральными, достаточно обеспечить себе информационное пространство в интернете, в средствах массовой информации», — заявил Владимир Путин.
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Екатерина Гробман