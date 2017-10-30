Карлес Пучдемон может стать премьером в изгнании

Источник: AP 2017

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Карлес Пучдемон и несколько членов его правительства, не признавшие своей отставки Мадридом в пятницу, по сообщениям СМИ, прибыли в понедельник в Бельгию. По неофициальным данным, цель их визита — запросить политическое убежище. Возможность такого сценария озвучил накануне министр по делам миграции Бельгии Тео Франкен. Тем временем в Испании на бывшее руководство Каталонии заведены уголовные дела, а сами сепаратистские политические силы, объявившие независимость, теряют влияние и фактически оказываются в изоляции.

Отстраненный от должности глава Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон и бывшие члены правительства автономии находятся в Бельгии. Об этом сообщили несколько испанских СМИ со ссылкой на источники.

По информации газеты El Periodico de Cataluna, бывший председатель каталонского правительства отправился в Брюссель, чтобы провести встречи с фламандскими политиками. Однако источники телеканала La Sexta утверждают, что господин Пучдемон намерен запросить у бельгийских властей политическое убежище.

Мотивом для поиска защиты могли стать иски в Национальную судебную коллегию и Верховный суд Испании, поданные в воскресенье Генеральной прокуратурой Испании против де-юре бывших 14 членов Женералитата (правительства) и шести членов президиума парламента.

Политики, среди которых и Карлес Пучдемон, обвиняются в бунте, мятеже и растратах, им может грозить до 30 лет заключения.

Прокуратура также требует компенсации или ареста имущества на €6 млн — сумму, «соответствующую» расходам на референдум о независимости 1 октября.

В воскресенье министр по делам миграции Бельгии и член националистической партии «Национальный фламандский альянс» Тео Франкен, выступая в эфире фламандского телеканала VRT, не исключил, что Карлес Пучдемон может получить политическое убежище в Бельгии. Впрочем, позднее премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подчеркнул, что вопрос «не стоит на повестке дня» и попросил своего коллегу «не подливать масла в огонь». Кроме того, согласно бельгийскому законодательству, убежище предоставляется только при наличии «явных признаков» преследования и невозможности получения защиты в своей стране.

В самой Каталонии провозгласившие независимость политические силы сдают свои позиции.

Парламент в понедельник де-факто признал роспуск — его глава Карме Форкадель отменила завтрашнее заседание президиума, «поскольку парламент распущен», а основные сепаратистские силы — партия «Левые республиканцы Каталонии» и «Каталонская европейская демократическая партия» — заявили, что примут участие в парламентских выборах, созванных Мадридом на 21 декабря.

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По мнению левых республиканцев, возглавляемых экс-вице-премьером Уриолом Жункерасом, которому также грозит тюремный срок, эти выборы «сплотят республику».

Оппоненты рассчитывают на этих выборах опередить политические силы, выступающие за независимость. «Мы должны добиться того, чтобы это было четким концом “процесса”, “концом игры”, мы должны подтвердить это 21 декабря», — заявила в понедельник глава каталонского отделения лево-центристской партии «Граждане» Инес Арримадас.

Впрочем, некоторые члены Женералитата в понедельник продолжили выполнять свои функции, несмотря на оцепленное каталонской полицией Mossos d’Esquadra здание правительства. Сотрудники правоохранительных органов пускали бывших чиновников в здание, чтобы забрать личные вещи, однако некоторые оставались там, чтобы работать, о чем сообщали в социальных сетях.

Сам Карлес Пучдемон опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию. На ней изображен вид из окна кабинета — кусок неба и фрагмент крыши здания Женералитета. «Добрый день» — подписана фотография. Подписчики бывшего главы каталонского правительства в комментариях задают вопросы, пришел он на работу или действительно находится в Бельгии.