Карлес Пучдемон может стать премьером в изгнании
Бывший глава правительства Каталонии может запросить политическое убежище в Бельгии.
Бывший глава правительства Каталонии может запросить политическое убежище в Бельгии.
Карлес Пучдемон и несколько членов его правительства, не признавшие своей отставки Мадридом в пятницу, по сообщениям СМИ, прибыли в понедельник в Бельгию. По неофициальным данным, цель их визита — запросить политическое убежище. Возможность такого сценария озвучил накануне министр по делам миграции Бельгии Тео Франкен. Тем временем в Испании на бывшее руководство Каталонии заведены уголовные дела, а сами сепаратистские политические силы, объявившие независимость, теряют влияние и фактически оказываются в изоляции.
Отстраненный от должности глава Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон и бывшие члены правительства автономии находятся в Бельгии. Об этом сообщили несколько испанских СМИ со ссылкой на источники.
Мотивом для поиска защиты могли стать иски в Национальную судебную коллегию и Верховный суд Испании, поданные в воскресенье Генеральной прокуратурой Испании против
Прокуратура также требует компенсации или ареста имущества на €6 млн — сумму, «соответствующую» расходам на референдум о независимости 1 октября.
В воскресенье министр по делам миграции Бельгии и член националистической партии «Национальный фламандский альянс» Тео Франкен, выступая в эфире фламандского телеканала VRT, не исключил, что Карлес Пучдемон может получить политическое убежище в Бельгии. Впрочем, позднее
Парламент в понедельник
По мнению левых республиканцев, возглавляемых
Оппоненты рассчитывают на этих выборах опередить политические силы, выступающие за независимость. «Мы должны добиться того, чтобы это было четким концом “процесса”, “концом игры”, мы должны подтвердить это 21 декабря», — заявила в понедельник глава каталонского отделения
Впрочем, некоторые члены Женералитата в понедельник продолжили выполнять свои функции, несмотря на оцепленное каталонской полицией Mossos d’Esquadra здание правительства. Сотрудники правоохранительных органов пускали бывших чиновников в здание, чтобы забрать личные вещи, однако некоторые оставались там, чтобы работать, о чем сообщали в социальных сетях.
Сам Карлес Пучдемон опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию. На ней изображен вид из окна кабинета — кусок неба и фрагмент крыши здания Женералитета. «Добрый день» — подписана фотография. Подписчики бывшего главы каталонского правительства в комментариях задают вопросы, пришел он на работу или действительно находится в Бельгии.
Алена Акимова.