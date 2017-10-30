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21:48 (мск), источник: UzReport.news

Дмитрий Медведев посетит Узбекистан с официальным визитом

2−3 ноября в Узбекистане с официальным визитом будет находиться делегация Российской Федерации во главе с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым.

Источник: UzReport.news

Российская делегация будет принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В рамках визита запланировано проведение межправительственных переговоров для обсуждения перспективных направлений дальнейшего развития многоплановых двусторонних отношений, наполнения их конкретным содержанием.

Дмитрий Медведев также примет участие в предстоящем в Ташкенте заседании Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств.

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