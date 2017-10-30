Дмитрий Медведев посетит Узбекистан с официальным визитом
2−3 ноября в Узбекистане с официальным визитом будет находиться делегация Российской Федерации во главе с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым.
2−3 ноября в Узбекистане с официальным визитом будет находиться делегация Российской Федерации во главе с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым.
Российская делегация будет принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
В рамках визита запланировано проведение межправительственных переговоров для обсуждения перспективных направлений дальнейшего развития многоплановых двусторонних отношений, наполнения их конкретным содержанием.
Дмитрий Медведев также примет участие в предстоящем в Ташкенте заседании Совета глав правительств