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09:48 (мск), источник: "Российская газета"

Мэра Светлогорска отправили в отставку за ложное покушение

Все началось как детектив. Мэр популярного калининградского курорта Светлогорска сообщил журналистам о нападении киллера, которое завершилось огнестрельным ранением. Когда эта информация не подтвердилась, глава муниципалитета подал в отставку.

Мэр рассказал журналистам о покушении красочно: в него с метрового расстояния, то есть практически в упор, выстрелил неизвестный мужчина. Пуля попала ему в живот. Он потерял сознание, около часа пролежал на улице, а потом обратился к знакомым врачам. Но в полицию Ковальский обращаться не стал, мол, это не дело настоящих мужчин…

Остросюжетная история не могла не привлечь внимание калининградских следователей. Они возбудили уголовное дело по сообщению СМИ о покушении на жизнь чиновника. Но медицинская экспертиза версию с огнестрелом опровергла.

— На животе главы муниципалитета были лишь ссадины, — прокомментировала ситуацию старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

Что заставило мэра известного на всю страну курорта рассказать сначала журналистам, а потом и следователю о лихой пуле, можно только догадываться. Однако эта странная история, возможно, стоила главе муниципалитета его места. В воскресенье о скором увольнении Александра Ковальского заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Что заставило мэра рассказать журналистам и следователю о лихой пуле, можно только догадываться.

— Мы с Александром Владимировичем этот вопрос обсудили, — отметил глава региона. — Очевидно, что в последнее время его состояние здоровья, скажем так, не позволяет ему справляться с теми обязанностями, с которыми он должен справляться. И мы с ним договорились, что в понедельник он передаст заявление на увольнение в муниципальный совет депутатов.

Свое обещание мэр Светлогорска сдержал.

Ранее мэр Светлогорска уже становился объектом внимания и местных, и федеральных СМИ. Он разрешил возвести в курортном городе четырнадцатиэтажный апарт-отель на первой береговой линии, в нескольких метрах от пляжа и моря. Местным жителям здание, похожее на граненый стакан, показалось не только неуместным, но и некрасивым, и они объявили проекту бойкот. Позже за отелем прочно закрепилось название «стакан Ковальского». После вмешательства губернатора строительство остановили на начальной стадии. А концепцию архитектурного развития Светлогорска вынесли на публичное обсуждение.

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