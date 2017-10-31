Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента

Она сама сообщила об этом «Ъ». «Мы ведем консультации на эту тему, решение примем на съезде, который проведем в конце года», — сказала она. По словам госпожи Семериковой, если она выдвинется, то будет использовать участие в кампании для агитации за президента Владимира Путина, так как полностью разделяет его политику.