Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
О намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента заявила глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова.
О намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента заявила глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова.
Она сама сообщила об этом «Ъ». «Мы ведем консультации на эту тему, решение примем на съезде, который проведем в конце года», — сказала она. По словам госпожи Семериковой, если она выдвинется, то будет использовать участие в кампании для агитации за президента Владимира Путина, так как полностью разделяет его политику.
Она считает, что журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, которые уже заявили о желании выдвинуться на выборах президента, не представят должным образом российское женское движение. Кроме того, госпожа Семерикова собирается привлечь внимание общественности к контактам общественных и политических женских организаций США и Украины с россиянками.
Партия «Женский диалог» является партнерской организацией партии «Единая Россия», в частности, участвовала в мероприятиях, организованых высшим советом партии под председательством Бориса Грызлова.
Ирина Нагорных.