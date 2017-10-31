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08:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента заявила глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова.

Источник: РИА "Новости"

Она сама сообщила об этом «Ъ». «Мы ведем консультации на эту тему, решение примем на съезде, который проведем в конце года», — сказала она. По словам госпожи Семериковой, если она выдвинется, то будет использовать участие в кампании для агитации за президента Владимира Путина, так как полностью разделяет его политику.

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Она считает, что журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, которые уже заявили о желании выдвинуться на выборах президента, не представят должным образом российское женское движение. Кроме того, госпожа Семерикова собирается привлечь внимание общественности к контактам общественных и политических женских организаций США и Украины с россиянками.

Партия «Женский диалог» является партнерской организацией партии «Единая Россия», в частности, участвовала в мероприятиях, организованых высшим советом партии под председательством Бориса Грызлова.

Ирина Нагорных.

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