На улице Маяковского прошел «Бессмертный ГУЛАГ»

«Так мы напомнили нашим согражданам, что под репрессии попали не мифические “вредители” и “английские шпионы”, а самые обычные люди. Такие же люди, как те, кто сейчас живут по всей России. Важно помнить нашу историю и людей, благодаря которым мы живем. Но сталинские репрессии — это не меньшая часть нашей истории, о которой в настоящее время часто пытаются забыть», — говорят в «Весне».