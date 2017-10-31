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11:24 (мск), источник: Фонтанка

На улице Маяковского прошел «Бессмертный ГУЛАГ»

Акцию «Бессмертный ГУЛАГ» провели 30 октября активисты движения «Весна» в Петербурге.

В день памяти жертв политических репрессий молодые люди вышли на улицу с плакатами с именами несправедливо пострадавших от рук органов госбезопасности жителей улицы Маяковского.

«Так мы напомнили нашим согражданам, что под репрессии попали не мифические “вредители” и “английские шпионы”, а самые обычные люди. Такие же люди, как те, кто сейчас живут по всей России. Важно помнить нашу историю и людей, благодаря которым мы живем. Но сталинские репрессии — это не меньшая часть нашей истории, о которой в настоящее время часто пытаются забыть», — говорят в «Весне».

В акции приняло участие порядка трех десятков человек.

Отметим, что «Бессмертный ГУЛАГ» проходит в Петербурге с 2015 года. Акция сделано по анналогии с шествием «Бессмертный полк», когда ежегодно в День Победы жители России проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников-ветеранов.

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