На улице Маяковского прошел «Бессмертный ГУЛАГ»

В день памяти жертв политических репрессий молодые люди вышли на улицу с плакатами с именами несправедливо пострадавших от рук органов госбезопасности жителей улицы Маяковского.
«Так мы напомнили нашим согражданам, что под репрессии попали не мифические “вредители” и “английские шпионы”, а самые обычные люди. Такие же люди, как те, кто сейчас живут по всей России. Важно помнить нашу историю и людей, благодаря которым мы живем. Но сталинские репрессии — это не меньшая часть нашей истории, о которой в настоящее время часто пытаются забыть», — говорят в «Весне».
В акции приняло участие порядка трех десятков человек.
Отметим, что «Бессмертный ГУЛАГ» проходит в Петербурге с 2015 года. Акция сделано по анналогии с шествием «Бессмертный полк», когда ежегодно в День Победы жители России проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников-ветеранов.