Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Отвечая во время заседания СПЧ в понедельник директору Российского общественного института избирательного права Игорю Борисову на реплику о видеотрансляции голосования на выборах, которую иностранцы могут использовать для сбора «образов» голосующих граждан, Владимир Путин остановился на проблеме безопасности россиян.

«Образы-то ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим по разным географическим точкам РФ. Вот вопрос: это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой объект очень большого интереса», — подчеркнул президент и продолжил: «Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться. Пускай они там делают, что хотят, а мы будем делать то, что должны»

Опрошенные «Ъ» российские ученые не смогли вспомнить примеров «сбора биологического материала разных этносов» в РФ. Однако летом 2017 года ВВС США действительно объявили тендер по закупке 12 образцов «нормальной рибонуклеиновой кислоты человека» (РНК) и 27 «нормальных свежезамороженных синовиальных оболочек человека» (выстилает поверхность суставной полости и связки, расположенные в суставе — «Ъ»). В условиях тендера указывалось, что доноры должны быть «русского/европеоидного происхождения». Все образцы должны происходить от разных доноров и «должны быть собраны в России и принадлежать европеоидам». «Правительство не будет рассматривать образцы с Украины», — подчеркивалось в техническом задании. «Все образцы должны происходить от здоровых доноров, у которых нет нарушений опорно-двигательного аппарата. Это должно быть подтверждено данными лабораторных исследований», — говорилось в документе. Заявка была архивирована 11 августа, информации о том, кто выиграл тендер, на сайте нет. Официальные лица США по этому поводу не высказывались. Эта история широко освещалась в российских СМИ: звучали предположения, что таким образом США планируют разработать генетическое оружие.

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«Этот тендер действительно обсуждался летом. Но давайте посмотрим, что останется, если отказаться от теорий заговора», — предлагает доктор биологических наук Михаил Гельфанд. Он напоминает, что заказчикам тендера нужны были образцы «примерно пары дюжин здоровых русских», и «судя по тому, что им нужны именно замороженные ткани и геном — это какая-то медицинская генетика. Дальше можно фантазировать. Например, вполне типичная ситуация, когда при исследованиях новых препаратов собирают генетический материал разных этносов. Чтобы различия в реакции были связаны с медициной, а не с генетической историей». Господин Гельфанд добавил, что финансирование научных исследований в США отличается от российского: по его словам, тот факт, что заказчиком является военное ведомство, еще не означает, что результаты исследования будут использоваться в военных целях.

Господин Гельфанд напомнил и о выступлении 30 сентября 2015 года в Совете федерации руководителя Курчатовского института Михаила Ковальчука, который прочитал сенаторам целую лекцию о генетическом оружии. «Возникает возможность целенаправленного вмешательства в жизнедеятельность человека, даже в процесс эволюции, — говорил тогда господин Ковальчук.— Одна клетка, которая имеет генетический код и саморазвивается, является оружием массового поражения. При этом, благодаря достижениям современной генетики, вы можете создавать эту клетку, этногенетически ориентированную на конкретный этнос: это может быть безопасно для одного этноса и вредоносно, смертельно для другого».

Подобные исследования могут стать «принципиально новым оружием массового поражения», сказал глава Курчатовского института, уточнив далее, что «американское агентство DARPA (управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США. — “Ъ”)» ведет разработки «по созданию этногенетических систем». «Сегодня уже возникла реальная технологическая возможность выведения служебного подвида людей. И этому помешать уже не может никто, это развитие науки», — объяснил сенаторам господин Ковальчук.

«Анализ описанного в тендере материала не может дать никакой ценной информации, — говорит профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета (США) Константин Северинов. По его словам, российские власти с подачи силовиков давно обеспокоены возможностью создания за рубежом генетического оружия, поэтому правительство «даже запретило перевозку образцов тканей россиян за границу. И это очень больно ударило по людям, которым нужно делать пересадки, например, костного мозга». При этом ученый говорит, что «чисто теоретически» возможно разработать генетическое оружие, которое может специфически действовать на людей «с узко определенным набором вариантов генов».

«Но, во-первых, практически таких технологий не существует. А во-вторых, и это самое главное, применительно к россиянам такое оружие невозможно в принципе, — подчеркивает биолог.— По среднерусской возвышенности и Сибири столько людей прокатилось, и все они оставили след в виде вклада в наши гены. Поэтому понятия «геном русского человека», а тем более «геном россиянина», не существует. Мы как народ — культурное, историческое, но никак не генетическое явление. Ваш сосед по лестничной площадке может генетически отстоять от вас дальше, чем какой-нибудь Джон Смит из Нью-Йорка».

Как сообщал «Ъ», в мае 2007 года Федеральная таможенная служба приостановила отправку за пределы страны всех медицинских биологических образцов человека, от волос до образцов крови. Решению ФТС предшествовал доклад руководства ФСБ Владимиру Путину, посвященный биотерроризму и разработке Западом «генно-биологического оружия».

В Минздраве России отказались комментировать заявление о сборе биоматериалов, предположив, что речь не о российских медиках.