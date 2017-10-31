Очередного воронежского депутата лишили полномочий из-за непредоставления декларации о доходах
Сделать это потребовала прокуратура.
Сделать это потребовала прокуратура.
В понедельник, 30 октября 2017 года, стало известно о том, что по требованию прокуратуры досрочно прекратили полномочия еще одного депутата. Произошло это по той причине, что народный избранник не предоставил сведения о своих доходах.
Прокуратура Хохольского района провела проверку. Выяснилось, что депутат Совета народных депутатов Борщевского сельпо не опубликовал свою налоговую декларацию за 2016 год.
«Председателю Совета народных депутатов внесли представления, в котором потребовали досрочно прекратить полномочия депутата», — отметили в ведомстве.
Совет народных депутатов принял это решение с формулировкой об утрате доверия.