Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Суд отказался отказался рассматривать иск родителей Фриске
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Молодая жена о Джигарханяне: Он был моим единственным
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
01:06 (мск), источник: Интерфакс

WikiLeaks получила переписку Хиллари Клинтон от госдепа США

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, откуда в распоряжение организации в 2016 году попала переписка экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. По его словам, документы было получены от госдепартамента США в соответствии с законом о свободе информации.

Источник: AP 2017

«Сотни писем Клинтон, опубликованных WikiLeaks, были получены не в результате хакерской атаке, а от Государственного департамента США в соответствии с законом о свободе информации от 3 марта 2016 года», — написал Ассанж у себя в твиттере.

Читайте также
Ассанж заявил, что Россия постоянно и намеренно «троллит» США

Твит Ассанжа связан с обвинениями, выдвинутыми против экс-советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса. Последний дал ФБР ложные показания в рамках расследования о связях команды Трампа с Россией. Бывший советник рассказал следователям, как некий иностранец рассказывал ему, будто у России есть «тысячи» электронных писем с компроматом на Клинтон.

В интервью программе «Познер» Ассанж также рассказал, что WikiLeaks не ставил перед собой цель нанести вред предвыборной кампании Клинтон, а компромат на Трампа не публиковала потому, что его не удалось найти. При этом Ассанж уверен, что у президента США «есть свои секреты».

«Но он не пользуется электронной почтой, не был до этого в правительстве», — добавил основатель WikiLeaks.

В ходе президентской кампании в США 2016 года WikiLeaks опубликовала переписку Демократической партии, что ударило по рейтингу Хиллари Клинтон. Сама экс-кандидат в президенты заявляла, что организация делала это в сотрудничестве с правительством Российской Федерации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин открыл «Стену скорби»
Найдено тело члена экипажа упавшего в Норвегии вертолета Ми-8
Под Киевом ранен подозреваемый в подготовке покушений на Путина
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
СМИ: Карлес Пучдемон может запросить убежище в Бельгии
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
НАСА опубликовало аудиозаписи с «жуткими звуками» из космоса
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь