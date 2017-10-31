WikiLeaks получила переписку Хиллари Клинтон от госдепа США

Источник: AP 2017

«Сотни писем Клинтон, опубликованных WikiLeaks, были получены не в результате хакерской атаке, а от Государственного департамента США в соответствии с законом о свободе информации от 3 марта 2016 года», — написал Ассанж у себя в твиттере.

Твит Ассанжа связан с обвинениями, выдвинутыми против экс-советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса. Последний дал ФБР ложные показания в рамках расследования о связях команды Трампа с Россией. Бывший советник рассказал следователям, как некий иностранец рассказывал ему, будто у России есть «тысячи» электронных писем с компроматом на Клинтон.

В интервью программе «Познер» Ассанж также рассказал, что WikiLeaks не ставил перед собой цель нанести вред предвыборной кампании Клинтон, а компромат на Трампа не публиковала потому, что его не удалось найти. При этом Ассанж уверен, что у президента США «есть свои секреты».

«Но он не пользуется электронной почтой, не был до этого в правительстве», — добавил основатель WikiLeaks.