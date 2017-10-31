Путин подписал закон о штрафах для водителей за отказ пропускать пешеходов

Источник: РИА "Новости"

Сумма штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода на «зебре» увеличится и составит от 1500 до 2500 руб. Такая норма вводится законом, подписанным накануне президентом Владимиром Путиным. Его текст опубликован на портале правовой информации.

По данным межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» за 2016 г., по вине самих пешеходов происходит лишь 12% ДТП на пешеходных переходах.