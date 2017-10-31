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01:37 (мск), источник: Ведомости

Путин подписал закон о штрафах для водителей за отказ пропускать пешеходов

До сих пор сумма штрафа была зафиксирована на уровне 1500 руб.

Источник: РИА "Новости"

Сумма штрафа за отказ автомобилиста пропустить пешехода на «зебре» увеличится и составит от 1500 до 2500 руб. Такая норма вводится законом, подписанным накануне президентом Владимиром Путиным. Его текст опубликован на портале правовой информации.

По данным межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» за 2016 г., по вине самих пешеходов происходит лишь 12% ДТП на пешеходных переходах.

5 октября правительство одобрило законопроект о «народных инспекторах» на дорогах. По нему видеозаписи нарушений правил дорожного движения, сделанные гражданами, будут приниматься в качестве официального доказательства правонарушений и станут основанием для наложения штрафов.

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