Генеральная прокуратура требует не пускать Игоря Пушкарева домой

Источник: VLADNEWS

Ведомство направило ходатайство об изменении территориальной подсудности уголовного дела против мэра Владивостока и его брата председателю Верховного суда, начальнику московского СИЗО № 1, где с июня 2016 содержатся обвиняемые, и главе столичного УФСИН. Копия документа попала в распоряжение РИА VladNews в конце недели, само ходатайство было направлено адресатам ещё 20 октября.

В этот же день Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова. В пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства, о требовании изменить место дальнейшего рассмотрения дела не упоминалось. «Уголовное дело направлено в Верховный суд Российской Федерации для рассмотрения вопроса об определении его территориальной подсудности» — сообщается в тексте. Пресс-релиз и ходатайство явно противоречат друг другу: согласно официальной позиции Генеральной прокуратуры, решать, где судить Пушкарева и Лушникова, будет Верховный суд. Согласно ходатайству — в самом ведомстве этот вопрос уже решили, и судей пытаются убедить не передавать дело для дальнейшего разбирательства в Приморском крае. Напомним, что по закону, уголовный процесс должен проходить по месту совершения инкриминируемых обвиняемым преступлений, в случае Игоря Пушкарева и его брата — в Ленинском районном суде Владивостока.