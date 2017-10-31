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03:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Бывший вице-губернатор Приморья уволился после понижения

Команда Тарасенко осталась без ответственного за сельское хозяйство.

Источник: AP 2017

Бывший вице-губернатор Приморья Денис Бочкарёв, после отставки исполнявший обязанности директора департамента сельского хозяйства, написал заявление на увольнение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поблагодарил Бочкарёва за работу и пожелал успехов в дальнейшей службе — по предварительным данным, чиновник нашёл новую работу, связанную с сельским хозяйством.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 2015 года, Денис Бочкарёв занимал пост директора департамента сельского хозяйства, а в 2017 году после отставки ныне осуждённого Сергея Сидоренко он был назначен вице-губернатором по вопросам сельского хозяйства. После того, как 4 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и назначил на это место Андрея Тарасенко, Бочкарёв был понижен в должности до директора департамента сельского хозяйства.

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