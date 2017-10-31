Бывший вице-губернатор Приморья уволился после понижения
Команда Тарасенко осталась без ответственного за сельское хозяйство.
Команда Тарасенко осталась без ответственного за сельское хозяйство.
Бывший
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поблагодарил Бочкарёва за работу и пожелал успехов в дальнейшей службе — по предварительным данным, чиновник нашёл новую работу, связанную с сельским хозяйством.
Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 2015 года, Денис Бочкарёв занимал пост директора департамента сельского хозяйства, а в 2017 году после отставки ныне осуждённого Сергея Сидоренко он был назначен