Бывший вице-губернатор Приморья уволился после понижения

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 2015 года, Денис Бочкарёв занимал пост директора департамента сельского хозяйства, а в 2017 году после отставки ныне осуждённого Сергея Сидоренко он был назначен вице-губернатором по вопросам сельского хозяйства. После того, как 4 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и назначил на это место Андрея Тарасенко, Бочкарёв был понижен в должности до директора департамента сельского хозяйства.