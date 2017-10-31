Руководитель МВД Приморья отдыхает

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев находится в отпуске. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе управления.

Накануне в ряде приморских СМИ появилась информация о том, что Афанасьев, якобы, написал заявление об отставке по собственному желанию. В пресс-службе приморской полиции эту информацию не подтвердили, сообщив, что руководитель управления находится в очередном отпуске.

Неоднозначная ситуация вокруг статуса Афанасьева складывается не в первый раз. Около года назад в Приморье распространялись слухи о том, что Афанасьев вместе с двумя заместителями, якобы, вообще задержан. Однако эта информация оказалась ложной.

Николай Афанасьев родился 14 апреля 1959 года. Служит в правоохранительных органах с 1979 года. Карьеру начинал с должности милиционера роты патрульно-постовой службы. С 1982 года он прошел путь от оперативного сотрудника в ОВД Ленинского райисполкома Благовещенска до начальника управления уголовного розыска УВД Амурской области.

С 2004 года работал в должности первого заместителя начальника Управления — начальника криминальной милиции УВД по Амурской области. С 2011 года первый заместитель начальника Управления — начальник полиции Управления МВД России по Амурской области.

8 февраля 2013 года Указом президента Российской Федерации назначен на должность начальника управления МВД России по Приморскому краю.