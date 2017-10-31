Руководитель МВД Приморья отдыхает

Начальник Управления МВД России по Приморскому краю
Накануне в ряде приморских СМИ появилась информация о том, что Афанасьев, якобы, написал заявление об отставке по собственному желанию. В
Неоднозначная ситуация вокруг статуса Афанасьева складывается не в первый раз. Около года назад в Приморье распространялись слухи о том, что Афанасьев вместе с двумя заместителями, якобы, вообще задержан. Однако эта информация оказалась ложной.
Николай Афанасьев родился 14 апреля 1959 года. Служит в правоохранительных органах с 1979 года. Карьеру начинал с должности милиционера роты
С 2004 года работал в должности первого заместителя начальника Управления — начальника криминальной милиции УВД по Амурской области. С 2011 года первый заместитель начальника Управления — начальник полиции Управления МВД России по Амурской области.
8 февраля 2013 года Указом президента Российской Федерации назначен на должность начальника управления МВД России по Приморскому краю.
Окончил Новосибирскую среднюю школу милиции МВД СССР и Хабаровскую высшую школу милиции МВД СССР. В 1996 году окончил Академию МВД Российской Федерации. Награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.