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03:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Спуститесь на землю: Тарасенко потребовал заплатить строителям на «Звезде»

«Сами идите работать бесплатно».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко потребовал от генерального подрядчика строительства жилья для сотрудников судоверфи «Звезда» в Большом Камне спуститься на землю и выплатить рабочим долги по заработной плате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый глава Приморья 30 октября проинспектировал возведение жилья для сотрудников судоверфи «Звезда» в микрорайоне «Шестой». Один из строителей сообщил Тарасенко, что с многими трудовой контракт не заключён, третий месяц работодатель не выплачивает заработную плату.

Андрей Тарасенко заявил генеральному подрядчику, что-либо он немедленно решает эту проблему, либо его лишат этого заказа.

«Вы что творите. Люди у вас днём и ночью работают, а денег месяцами не видят. Спускайтесь на землю и сами идите работайте бесплатно, если для вас это нормально», — обозначил врио губернатора Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в свой последний визит во Владивосток президент РФ Владимир Путин посетил судоверфь «Звезда». Глава государства поручил увеличить число заказов на дальневосточной судоверфи.

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