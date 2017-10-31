Спуститесь на землю: Тарасенко потребовал заплатить строителям на «Звезде»

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко потребовал от генерального подрядчика строительства жилья для сотрудников судоверфи «Звезда» в Большом Камне спуститься на землю и выплатить рабочим долги по заработной плате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый глава Приморья 30 октября проинспектировал возведение жилья для сотрудников судоверфи «Звезда» в микрорайоне «Шестой». Один из строителей сообщил Тарасенко, что с многими трудовой контракт не заключён, третий месяц работодатель не выплачивает заработную плату.

Андрей Тарасенко заявил генеральному подрядчику, что-либо он немедленно решает эту проблему, либо его лишат этого заказа.

«Вы что творите. Люди у вас днём и ночью работают, а денег месяцами не видят. Спускайтесь на землю и сами идите работайте бесплатно, если для вас это нормально», — обозначил врио губернатора Приморья.