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04:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Константин Межонов рассказал о проблемах Владивостока

Бывший мэр Владивостока Константин Межонов рассказал о проблемах Владивостока депутатам городской Думы на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Приморья Андреем Тарасенко, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Свою речь Константин Межонов вел уже в новом качестве экс-мэра Владивостока. Ведь, как рассказал Андрей Тарасенко, он сделал предложение Константину Анатольевичу по переходу в команду губернатора на должность вице-губернатора по вопросам образования и культуры. И Константин Межонов ответил на предложение согласием.

Перечислив успехи города, в том числе по ремонту дорог и программе «Комфортная городская среда», Константин Анатольевич остановился на проблемных точках Владивостока. Необходимо выполнить строительство спортивного зала в школе № 6. Есть проектно-сметная документация на 4 детских сада, и есть земельные участки под них, но необходимо 1,26 миллиарда рублей на их строительство. В первую очередь необходимо решить проблему с нехваткой мест в микрорайоне «Снеговая падь» и реконструировать детский сад на улице Постышева, 7А. В той же Снеговой пади необходима еще одна школа и администрацией города уже объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации.

Не все хорошо во Владивостоке со спортивными сооружениями. Хотелось бы совместными усилиями с краевой властью реконструировать стадион «Строитель» и «Авангард». Для обеспечения жильем малообеспеченных семей разработана проектно-сметная документация и выделен земельный участок под строительство 10-этажного многоквартирного дома на 248 квартир по улице Лермонтова. Цена вопроса — 281 миллион рублей.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства Константин Межонов отметил высокую изношенность инженерных сетей Владивостока, а также долги «Водоканала» перед городом в сумме 146 миллионов рублей. Есть проблема и в так называемой «мусорной карте».

«В скором времени мы подойдем к тому моменту, когда будет негде складировать мусор», — отметил Константин Межонов.

Выяснилось, что Владивосток не в состоянии обеспечить многодетные семьи земельными участками. Более 1000 семей не могут получить землю из-за ее физического отсутствия. Администрация города обращалась в прилегающие к Владивостоку, но они не могут выделить необходимое количество земельных участков. Есть проблемы и по подведению к уже выделенным землям инженерных сетей. Поэтому администрация города обратилась Законодательное Собрание Приморского края с предложением дать многодетным семьям право выбора — земельный участок или дополнительная жилая площадь.

Кстати, о жилье. На капитальный ремонт многоквартирных домов во Владивостоке требуется около 2,5 миллиардов рублей, а возможности городского бюджета позволяют выделить лишь 350−400 миллионов рублей в год.

Несмотря на успехи в ремонте дорожной инфраструктуры, все проблемы в этой сфере еще далеки от окончательного решения. Серьезную озабоченность вызывает Рудневский мост, в который требуются серьезные вливания. В перспективе придется решать проблему разгрузки центра Владивостока путем строительства кольцевой автодороги, включая мост на Елену. Это могло бы увести большегрузные автомобили на этот маршрут. Примерная цена вопроса — 67 миллиардов рублей на кольцевую автодорогу и 15 миллиардов рублей на мост.

Дмитрий Санников.

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