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04:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Владислава Логинова назначили первым заместителем главы Красноярска

Чиновник вступил в должность 30 октября.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Бывшего руководителя администрации Советского района официально назначили первым заместителем главы города Сергея Еремина. Об этом мэр объявил на селекторном совещании 30 октября.

В новой должности Логинов будет координировать взаимодействие районных администраций, департаментов и управлений.

«Он будет курировать блок вопросов, связанных с реальным сектором жизни города», — заявил Сергей Еремин.

Владислав Логинов с 2012 по 2015 гг. занимал должность коммерческого директора «Асфальтобетонного завода». После был заместителем главы департамента горхозяйства мэрии Красноярска и замом главы департамента муниципального заказа. В 2016 году он вступил в должность руководителя администрации Свердловского района, а до 30 октября 2017 года был главой Советского района. Владислав Логинов был соперником Сергея Еремина на выборах главы города. В финальном этапе конкурса чиновник отказался от участия в выборах, выразив поддержку Еремину.

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