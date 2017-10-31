Владислава Логинова назначили первым заместителем главы Красноярска

Владислав Логинов с 2012 по 2015 гг. занимал должность коммерческого директора «Асфальтобетонного завода». После был заместителем главы департамента горхозяйства мэрии Красноярска и замом главы департамента муниципального заказа. В 2016 году он вступил в должность руководителя администрации Свердловского района, а до 30 октября 2017 года был главой Советского района. Владислав Логинов был соперником Сергея Еремина на выборах главы города. В финальном этапе конкурса чиновник отказался от участия в выборах, выразив поддержку Еремину.