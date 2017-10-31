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05:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На субсидирование перевозок на Дальний Восток могут выделить дополнительно 2 млрд рублей

По мнению депутата Госдумы, дефицит льготных билетов приводит к росту социальной напряженности в ДФО.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 октября, PrimaMedia.

Не менее 2 млрд рублей дополнительных средств должно быть заложено в федеральный бюджет на 2018 год для развития субсидированных авиаперевозок на Дальний Восток. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ЯСИА.

«Средств в федеральном бюджете предусматривается недостаточно. Но и в проекте федерального бюджета на 2018 год проблема недофинансирования (субсидированных авиаперевозок) остается. Комитет считает, что дополнительных средств необходимо предусмотреть не менее 2 млрд ежегодно. Ко второму чтению поправки комитетом будут подготовлены», — рассказал он ТАСС.

По словам Николая Харитонова, в комитет поступают многочисленные обращения граждан, которые уже в июне не могут приобрести авиабилеты на Дальний Восток по «плоским тарифам». Депутат отметил, что дефицит льготных билетов, происходящий из-за недостаточного объема финансирования, «приводит к росту социальной напряженности на Дальнем Востоке».

Также для повышения транспортной доступности региона парламентарии предлагают предусмотреть федеральные средства на восстановление аэропортов на всех северных и дальневосточных территориях и субсидировать внутрирегиональные авиаперевозки в труднодоступные и отдаленные районы.

«Плоский» тариф — это фиксированная цена на авиабилет в салонах эконом-класса авиакомпаний с государственным участием. «Аэрофлот» выполняет полеты по «плоским» тарифам в шесть региональных центров Дальнего Востока. В этот список не попали Биробиджан, где нет аэропорта, Благовещенск и Анадырь.

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