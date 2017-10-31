На субсидирование перевозок на Дальний Восток могут выделить дополнительно 2 млрд рублей
По мнению депутата Госдумы, дефицит льготных билетов приводит к росту социальной напряженности в ДФО.
По мнению депутата Госдумы, дефицит льготных билетов приводит к росту социальной напряженности в ДФО.
Владивосток, 31 октября, PrimaMedia.
Не менее 2 млрд рублей дополнительных средств должно быть заложено в федеральный бюджет на 2018 год для развития субсидированных авиаперевозок на Дальний Восток. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ЯСИА.
«Средств в федеральном бюджете предусматривается недостаточно. Но и в проекте федерального бюджета на 2018 год проблема недофинансирования (субсидированных авиаперевозок) остается. Комитет считает, что дополнительных средств необходимо предусмотреть не менее 2 млрд ежегодно. Ко второму чтению поправки комитетом будут подготовлены», — рассказал он ТАСС.
По словам Николая Харитонова, в комитет поступают многочисленные обращения граждан, которые уже в июне не могут приобрести авиабилеты на Дальний Восток по «плоским тарифам». Депутат отметил, что дефицит льготных билетов, происходящий
Также для повышения транспортной доступности региона парламентарии предлагают предусмотреть федеральные средства на восстановление аэропортов на всех северных и дальневосточных территориях и субсидировать внутрирегиональные авиаперевозки в труднодоступные и отдаленные районы.
«Плоский» тариф — это фиксированная цена на авиабилет в салонах