Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Находка на $275,5 тыс. пролежала забытой на чердаке много лет
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МИД РФ внес «жесткое представление» в МИД Болгарии
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Сын Хрущева считает, что Россия не сравнится по мощи с США – СМИ
Глубокое декольте: Глюкоза предстала в мини - СМИ
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
СМИ: Виталина назвала поступок Джигарханяна предательством
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
12100 лет Октябрьской революции
07:07 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон о праве задерживать должников по алиментам

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: AP 2017

Федеральный закон был принят Госдумой 20 октября и одобрен Советом Федерации 25 октября.

Закон наделяет судебных приставов-исполнителей, в случае выявления административного правонарушения по неуплате алиментов в течение двух и более месяцев, полномочиями по задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство, для наложения штрафа.

Читайте также
«Я люблю тебя уже 80 лет»: в США пожилая пара отметила годовщину свадьбы

Такая мера касается должников, которые не оплачивают содержание своих несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей или нетрудоспособных родителей, уточнил ранее один из авторов законопроекта, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

Он отмечал, что нередко должники, которые в течение двух и более месяцев без уважительной причины уклонялись от уплаты алиментов, не являются по вызову судебного пристава-исполнителя для составления протокола об административном правонарушении.

Ранее судебные приставы не имели права осуществлять в отношении этой категории должников меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, административное задержание и доставление. Однако при выявлении других административных правонарушений, производство по которым осуществляют судебные приставы, они вправе применять указанные меры.

Отсутствие такой возможности вынуждало приставов обращаться за содействием к сотрудникам полиции, что существенно замедляло процесс производства по делу об административном правонарушении, указывал депутат. Кроме того, это создавало дополнительную нагрузку на органы внутренних дел и усложняло процедуру привлечения к административной ответственности по столь значимым исполнительным производствам как взыскание алиментов, подчеркивал парламентарий.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жириновский спрогнозировал свой результат на президентских выборах
Осторожно проговоренный тезис: судьбоносные заявления Путина
Путин открыл «Стену скорби»
Эксперты назвали число бедных работающих россиян
Под Киевом ранен подозреваемый в подготовке покушений на Путина
Ассанж рассказал, откуда WikiLeaks получила переписку Клинтон
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
НАСА опубликовало аудиозаписи с «жуткими звуками» из космоса
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь