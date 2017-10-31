Сергей Левченко озвучил свои планы по участию в президентской кампании
Глава Приангарья дал интервью федеральному СМИ о ситуации в регионе.
Глава Приангарья дал интервью федеральному СМИ о ситуации в регионе.
Глава Иркутской области Сергей Левченко не намерен оставлять губернаторский пост ради президентских выборов. Такое заявление он сделал в ходе интервью ИА «ФедералПресс». По словам губернатора он избрался с пятилетним планом работы и бросать его реализацию на полпути не намерен. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Я сам себя никогда не номинировал на выдвижение в президенты, по одной простой причине: два с лишним года назад я шел на выборы с программой, рассчитанной как минимум на пятилетку и даже больше. И сейчас, не выполнив ту программу, которую я обещал выполнить людям, переходить на другое место или стремиться
Напомним,
При этом сам Сергей Левченко не намерен выдвигаться на президентские выборы. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия». Глава Приангарья рассказал, что кандидат от КПРФ будет выбран тайным голосованием в декабре 2017 года.