Сергей Левченко озвучил свои планы по участию в президентской кампании

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава Иркутской области Сергей Левченко не намерен оставлять губернаторский пост ради президентских выборов. Такое заявление он сделал в ходе интервью ИА «ФедералПресс». По словам губернатора он избрался с пятилетним планом работы и бросать его реализацию на полпути не намерен. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Я сам себя никогда не номинировал на выдвижение в президенты, по одной простой причине: два с лишним года назад я шел на выборы с программой, рассчитанной как минимум на пятилетку и даже больше. И сейчас, не выполнив ту программу, которую я обещал выполнить людям, переходить на другое место или стремиться куда-то в другую плоскость, я не могу — это не в моих принципах», — прокомментировал Сергей Левченко.

Напомним, вице-президент РАСО, федеральный политтехнолог Евгений Минченко предположил, что КПРФ может выдвинуть на пост президента в 2018 году более свежую фигуру. Эксперт считает вероятным кандидатом губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Такое заявление Евгений Минченко сделал в интервью электронной газете «Бизнес-Онлайн». Он отметил, что Сергей Левченко не будет кандидатом-статистом, а выдвижение губернатора на президентское кресло — успешно обкатанная в США модель.