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07:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко озвучил свои планы по участию в президентской кампании

Глава Приангарья дал интервью федеральному СМИ о ситуации в регионе.

Источник: IrkutskMedia.ru

Глава Иркутской области Сергей Левченко не намерен оставлять губернаторский пост ради президентских выборов. Такое заявление он сделал в ходе интервью ИА «ФедералПресс». По словам губернатора он избрался с пятилетним планом работы и бросать его реализацию на полпути не намерен. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Я сам себя никогда не номинировал на выдвижение в президенты, по одной простой причине: два с лишним года назад я шел на выборы с программой, рассчитанной как минимум на пятилетку и даже больше. И сейчас, не выполнив ту программу, которую я обещал выполнить людям, переходить на другое место или стремиться куда-то в другую плоскость, я не могу — это не в моих принципах», — прокомментировал Сергей Левченко.

Напомним, вице-президент РАСО, федеральный политтехнолог Евгений Минченко предположил, что КПРФ может выдвинуть на пост президента в 2018 году более свежую фигуру. Эксперт считает вероятным кандидатом губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Такое заявление Евгений Минченко сделал в интервью электронной газете «Бизнес-Онлайн». Он отметил, что Сергей Левченко не будет кандидатом-статистом, а выдвижение губернатора на президентское кресло — успешно обкатанная в США модель.

При этом сам Сергей Левченко не намерен выдвигаться на президентские выборы. Об этом он сообщил в интервью газете «Известия». Глава Приангарья рассказал, что кандидат от КПРФ будет выбран тайным голосованием в декабре 2017 года.

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