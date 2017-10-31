Замглавы Уфы Салават Хусаинов: «Я запрещаю класть асфальт в дождь и в снег»

Чиновник прокомментировал доклад главы Ленинского района Дмитрия Масютина и подытожил: благоустройство дворов выполняется в поздние сроки.



— Мы вышли на выполнение работ поздно. Нам же нужно сохранить лимиты. Сроки нужно сокращать: у нас сезон три месяца длится, два из которых мы только обсуждаем. Времени не остается. Погода не позволяется качественно завершить работы. Я запрещаю класть асфальт в дождь и снег, — заявил Салават Хусаинов.



Напомним, ранее городские власти отчитывались о выполнении ремонта нескольких улиц в Уфе по программе «Безопасные и качественные дороги». Чиновники утверждали, что дорожники строго выполняют все технологические нормы, необходимые для укладки прочного и долговечного асфальтового покрытия.



Недавно асфальт поверх снега положили в Шакше. Тогда администрация города объяснила, что ремонт идет во дворе дома, и по завершении работ будет назначена проверка на соответствие ГОСТам.