Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Матиос о небоевых потерях в армии Украины: "Скажу страшные вещи"
Премьер Норвегии принесла соболезнования Медведеву из-за Ми-8
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
СМИ: Виталина назвала поступок Джигарханяна предательством
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
12100 лет Октябрьской революции
06:58 (мск), источник: PROUFU.ru

Замглавы Уфы Салават Хусаинов: «Я запрещаю класть асфальт в дождь и в снег»

Об этом заместитель мэра города заявил сегодня на оперативном совещании в мэрии.

Чиновник прокомментировал доклад главы Ленинского района Дмитрия Масютина и подытожил: благоустройство дворов выполняется в поздние сроки.

— Мы вышли на выполнение работ поздно. Нам же нужно сохранить лимиты. Сроки нужно сокращать: у нас сезон три месяца длится, два из которых мы только обсуждаем. Времени не остается. Погода не позволяется качественно завершить работы. Я запрещаю класть асфальт в дождь и снег, — заявил Салават Хусаинов.

Напомним, ранее городские власти отчитывались о выполнении ремонта нескольких улиц в Уфе по программе «Безопасные и качественные дороги». Чиновники утверждали, что дорожники строго выполняют все технологические нормы, необходимые для укладки прочного и долговечного асфальтового покрытия.

Недавно асфальт поверх снега положили в Шакше. Тогда администрация города объяснила, что ремонт идет во дворе дома, и по завершении работ будет назначена проверка на соответствие ГОСТам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Минэкономразвития Башкирии закупает сотню роскошных стульев для Администрации Главы РБ
Прокуратура потребовала отстранить от должности мэра Салавата
Путин открыл «Стену скорби»
Эксперты назвали число бедных работающих россиян
Под Киевом ранен подозреваемый в подготовке покушений на Путина
Ассанж рассказал, откуда WikiLeaks получила переписку Клинтон
Путин подписал закон о праве задерживать должников по алиментам
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
НАСА опубликовало аудиозаписи с «жуткими звуками» из космоса
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь