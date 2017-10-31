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07:13 (мск), источник: Tengrinews

Куандыка Бишимбаева доставили в суд: первое появление после ареста

Куандыка Бишимбаева доставили в суд из СИЗО, передает корреспондент Tengrinews.kz из специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны, где началось предварительное слушание по делу экс-министра национальной экономики.

Источник: Tengrinews

Открытое предварительное заседание проводит председатель данного суда Адильхан Шайхисламов. С января этого года бывший министр нацэкономики находится под арестом.

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19 октября в Нацбюро рассказали некоторые детали разбирательства по громкому делу и сообщили, почему затянулось ознакомление с материалами дела экс-министра нацэкономики. В антикоррупционном ведомстве отметили, что расследование завершилось еще в апреле. Объем уголовного дела составляет около 250 томов, привлекаются 23 подозреваемых, у каждого как минимум два защитника. Учитывая такое большое количество участников и объем уголовного дела, ознакомление с ним затянулось до октября.

Отметим, ранее заместитель руководителя следственного департамента Нацбюро Олеся Кексель заявила, что Куандыку Бишимбаеву вменяется восемь фактов получения взяток и один факт хищения денежных средств на сумму 1,2 миллиарда тенге.

«Семь взяток на сумму 346 миллионов тенге были получены в рамках государственной программы “Нурлы жол” по строительству арендного жилья. (…) Что касается использования средств на личные нужды. В частности, господином Бишимбаевым был построен загородный дом, здесь, в поселке Косшы. Дом площадью 500 квадратных метров, стоимостью порядка 400−500 тысяч долларов США. Эти деньги и были потрачены, его доля в получаемых взятках», — рассказала ранее Олеся Кексель.

Отметим, в данном деле фигурирует еще более 20 человек, среди них сотрудники и бывшие руководители АО «Байтерек DEVELOPMENT», входящего в состав НУХ «Байтерек».

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