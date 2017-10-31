Куандыка Бишимбаева доставили в суд: первое появление после ареста

Источник: Tengrinews

Открытое предварительное заседание проводит председатель данного суда Адильхан Шайхисламов. С января этого года бывший министр нацэкономики находится под арестом.

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19 октября в Нацбюро рассказали некоторые детали разбирательства по громкому делу и сообщили, почему затянулось ознакомление с материалами дела экс-министра нацэкономики. В антикоррупционном ведомстве отметили, что расследование завершилось еще в апреле. Объем уголовного дела составляет около 250 томов, привлекаются 23 подозреваемых, у каждого как минимум два защитника. Учитывая такое большое количество участников и объем уголовного дела, ознакомление с ним затянулось до октября.

Отметим, ранее заместитель руководителя следственного департамента Нацбюро Олеся Кексель заявила, что Куандыку Бишимбаеву вменяется восемь фактов получения взяток и один факт хищения денежных средств на сумму 1,2 миллиарда тенге.

«Семь взяток на сумму 346 миллионов тенге были получены в рамках государственной программы “Нурлы жол” по строительству арендного жилья. (…) Что касается использования средств на личные нужды. В частности, господином Бишимбаевым был построен загородный дом, здесь, в поселке Косшы. Дом площадью 500 квадратных метров, стоимостью порядка 400−500 тысяч долларов США. Эти деньги и были потрачены, его доля в получаемых взятках», — рассказала ранее Олеся Кексель.