Два участка на дороге Москва — Санкт-Петербург стали платными
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU —
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU —
«Подписанным распоряжением устанавливается, что автомобильная дорога М-11 Москва —
В приложениях к распоряжению приведены характеристики участков автомобильной дороги (в том числе протяжённость — 47,91 км и 217,147 км соответственно), характеристики участков автомобильных дорог, по которым возможен альтернативный бесплатный проезд транспортных средств (в том числе их протяжённость — 53,1 км и 220 км соответственно).
Отмечается, что принятое решение позволит начать эксплуатацию этих участков автомобильной дороги на платной основе.