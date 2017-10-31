Два участка на дороге Москва — Санкт-Петербург стали платными

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«Подписанным распоряжением устанавливается, что автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург на участках 208-й км — 258-й км в Тверской области и 334-й км — 543-й км в Новгородской области будет использоваться на платной основе», — говорится в сообщении.

В приложениях к распоряжению приведены характеристики участков автомобильной дороги (в том числе протяжённость — 47,91 км и 217,147 км соответственно), характеристики участков автомобильных дорог, по которым возможен альтернативный бесплатный проезд транспортных средств (в том числе их протяжённость — 53,1 км и 220 км соответственно).

Отмечается, что принятое решение позволит начать эксплуатацию этих участков автомобильной дороги на платной основе.