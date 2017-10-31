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08:35 (мск), источник: Интерфакс

Два участка на дороге Москва — Санкт-Петербург стали платными

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об использовании на платной основе двух участков автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург в Тверской и Новгородской областях, сообщает во вторник официальный сайт правительства России.

Источник: Reuters

«Подписанным распоряжением устанавливается, что автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург на участках 208-й км — 258-й км в Тверской области и 334-й км — 543-й км в Новгородской области будет использоваться на платной основе», — говорится в сообщении.

В приложениях к распоряжению приведены характеристики участков автомобильной дороги (в том числе протяжённость — 47,91 км и 217,147 км соответственно), характеристики участков автомобильных дорог, по которым возможен альтернативный бесплатный проезд транспортных средств (в том числе их протяжённость — 53,1 км и 220 км соответственно).

Отмечается, что принятое решение позволит начать эксплуатацию этих участков автомобильной дороги на платной основе.

Средства, полученные за счёт сбора платы за проезд, будут направляться на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог.
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