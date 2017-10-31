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07:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Бывшего главу администрации Ангарского района назначили заместителем мэра Иркутска

Антон Медко приступил к управлению Свердловским округом 30 октября.

Источник: IrkutskMedia.ru

Бывший глава администрации Ангарского муниципального образования Антон Медко назначен исполняющим обязанности заместителем мэра Иркутска — председателем комитета по управлению Свердловским округом. К своим обязанностям чиновник приступил с 30 октября. Ранее эту должность занимала Светлана Колотовкина. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

«Антон Медко был назначен главой Свердловского округа накануне, 30 октября», — сообщил начальник управления по информационной политике мэрии Иркутска Игорь Наумкин.

Справка: МЕДКО Антон Алексеевич родился 12 июля 1976 года. В декабре 2007 года был избран депутатом Ангарской городской думы второго созыва, в 2008 — 2009 — зампредседателя Думы на освобожденной основе. 17 февраля 2011 года депутаты Думы АМО на внеочередном заседании тайным голосованием определили его главой администрации. На заседании, которое состоялось 25 сентября 2012 года, депутаты проголосовали за отстранение Антона Медко от должности сити-менеджера. С марта 2016 года возглавлял село Крабозаводское на острове Шикотан, Курильского архипелага.

Напомним, глава Свердловского округа Светлана Колотовкина и заместитель председателя комитета по градостроительной политике Ольга Иванова уволились 29 сентября.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что в начале мая начальник управления транспорта администрации Иркутска Евгений Владимирский написал заявление на увольнение по собственному желанию. Чиновнику предложили работу в другом регионе. Затем полномочия вице-мэра Иркутска по собственному желанию сложил Иван Носков. В этой должности он работал с ноября 2015 года.

Также 4 мая стало известно, что свои полномочия сложил заместитель мэра — председатель комитета экономики администрации Иркутска Руслан Ким. Исполняющей обязанности была назначена заместитель председателя комитета Юлия Ашуркова. Заместителем мэра — председателем комитета по управлению муниципальным имуществом стала Екатерина Козулина.

19 мая пост главы Октябрьского округа Иркутска по собственному желанию покинула Елена Войцехович. Исполняющим обязанности заместителя мэра — главы Октябрьского округа назначен Владимир Преловский. До этого он занимал должность начальника управления экологии комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Кроме того, несколько сотрудников ключевых должностей были уволены из комитета городского обустройства администрации Иркутска. Это начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых и начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин. Кроме того, свои посты потеряли несколько специалистов различных отделов. 28 мая руководителем департамента дорожной деятельности назначен Руслан Батраченко.

Евгений Семенов покинул пост заместителя председателя комитета экономики, начальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска в конце июня. Он уволился по собственному желанию.

Также напомним, что в июле Юлия Ашуркова ушла в отпуск с последующим увольнением с поста исполняющей обязанности заместителя мэра — председателя комитета экономики администрации Иркутска.

Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Иван Готовский покинул свой пост по собственному желанию. Глава города Дмитрий Бердников подписал заявление об увольнении 18 сентября.

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