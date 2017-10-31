Тиллерсон попросил Конгресс разрешить использовать военную силу без ограничений

«В настоящее время администрации президента необходимо получать разрешение на использование военной силы против врага, который не обращает внимания на границы», — посетовал Тиллерсон на слушаниях в сенате. При этом он отметил, что Белый дом не планирует отказываться от разрешений 2001 и 2002 годов, которые были даны конгрессом после терактов 11 сентября и перед войной в Ираке.