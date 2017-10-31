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07:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Тиллерсон попросил Конгресс разрешить использовать военную силу без ограничений

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Конгресс дать президенту право применять силу против террористов без уточнения временных рамок и района потенциального удара. Слова главы американской дипломатии приводит агентство Reuters.

Источник: AP 2017
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«В настоящее время администрации президента необходимо получать разрешение на использование военной силы против врага, который не обращает внимания на границы», — посетовал Тиллерсон на слушаниях в сенате. При этом он отметил, что Белый дом не планирует отказываться от разрешений 2001 и 2002 годов, которые были даны конгрессом после терактов 11 сентября и перед войной в Ираке.

Аналогичную позицию выразил министр обороны Джеймс Мэттис, заявив, что «война в принципе непредсказуема».

В середине октября стало известно, что Вашингтон не имеет плана дальнейших действий в Сирии после освобождения Ракки, считавшейся столицей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Одной из важнейших задач США является недопущение возвращения восточной Сирии под контроль Дамаска или Ирана. Кроме того, в Вашингтоне не могут прийти к единому мнению относительно передачи власти в Сирии.

Мэттис: США могут нанести превентивный ядерный удар без одобрения конгресса
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08:42 (мск)© Ньюстюб
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