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08:28 (мск), источник: ЕАН

В конкурсе на должность свердловского министра инвестиций появился новый кандидат

На конкурс на замещение должности министра инвестиций Свердловской области заявился новый кандидат — политтехнолог, экс-глава аппарата гордумы Георгий Бурмистров.

«Друзья, коллеги, если есть предложения по инвестразвитию нашего региона — пишите, звоните. Адекватные предложения включу в презентацию по развитию области. Даже если мою кандидатуру не одобрят, наши идеи услышат. И, возможно, реализуют! Хочется, чтобы тут лучше стало еще при нашей жизни», — написал он на своей странице в Facebook.

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Ранее стало известно, что на должность министра экономики будет претендовать Илья Тыщенко, в мининвест заявился Дмитрий Ханин. Оба они являются представителями «Опоры России». На оба поста документы подал депутат екатеринбургской думы Алексей Лобов.

Напомним, для кандидатов на высокие посты обязательно наличие высшего образования, опыт управленческой деятельности от 5 лет и опыт работы в сфере экономики, отсутствие судимости. Не обязательно, но весьма желательно наличие учёной степени, диплома MBA, госнаград и поощрений.

Последний день приема документов от претендентов — 8 ноября, тестирование на знание законодательства состоится 10 ноября, а презентация концепций стратегии развития области в сфере инвестиций и экономики — 15 ноября.

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