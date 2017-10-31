На выборы мэра Омска заявился кандидат от КПРФ

Об участии депутата омского Заксобарния Ткачева в конкурсе по выборам мэра уже было известно ранее.

После того, как комиссия примет все заявки от соискателей на кресло мэра Омска, состоится регистрация кандидатов, которая намечена на 3 ноября. В этот день члены конкурсной комиссии проверят на соответствие документы конкурсантов.