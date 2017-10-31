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08:15 (мск), источник: СуперОмск

На выборы мэра Омска заявился кандидат от КПРФ

Как стало известно «СуперОмску», 31 октября — в последний день подачи документов — в комиссию по выборам мэра Омска принес заявление кандидат от КПРФ Константин Ткачев.

Об участии депутата омского Заксобарния Ткачева в конкурсе по выборам мэра уже было известно ранее.

После того, как комиссия примет все заявки от соискателей на кресло мэра Омска, состоится регистрация кандидатов, которая намечена на 3 ноября. В этот день члены конкурсной комиссии проверят на соответствие документы конкурсантов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на выборы омского градоначальника уже заявились более 30 человек.

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