Узбекский медиамагнат вошел в исполком Федерации футбола

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Один из самых известных узбекских медиамагнатов Равшанхон Джураев вошел в состав Исполнительного комитета Федерации футбола, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Решение об этом было принято накануне в ходе внеочередного собрания федерации в Ташкенте. Равшанхон Джураев с 2010 года возглавляет Информационное агентство UzReport, объединяющее под своим крылом телеканалы UzReportTV и FutbolTV. Кроме того, медиамагнат контролирует сайт uzreport.news, газету «Бизнес-вестник Востока», а также Информационно-рейтинговое агентство SAIPRO.

«Я поздравляю Равшанхона Джураева с назначением в качестве нового члена исполкома Федерации футбола. Я надеюсь, что UzReport будет реализовывать крупные проекты совместно с отделом маркетинга федерации и Профессиональной футбольной лиги. В скором времени планируется подписание меморандума о сотрудничестве между ФФУ и UzReport, также будут обсуждены вопросы телевещания матчей национального чемпионата», — сказал глава федерации Умид Ахматджанов.

В ходе заседания Джураев внес свои предложения и замечания руководству федерации по продвижению футбола, трансляций матчей национального чемпионата Узбекистана и предоставил конкретные планы.

«Спасибо за оказанное мне доверие. Надеюсь, что наша будущая работа будет способствовать развитию футбола в стране», — отметил он.

Теперь, после включения Джураева, Исполнительный комитет состоит из 11 человек. Среди них, например, первый вице-премьер Ачилбай Раматов, министр внутренних дел Пулат Бабажанов, председатель Госкомспорта Рустам Курбанов, руководители трех ведущих узбекских клубов — «Локомотива», «Пахтакора», «Бунёдкора» и другие лица.