Узбекский медиамагнат вошел в исполком Федерации футбола
Равшанхон Джураев назначен новым членом исполкома Федерации футбола и уже внес свои предложения и замечания по продвижению футбола.
Равшанхон Джураев назначен новым членом исполкома Федерации футбола и уже внес свои предложения и замечания по продвижению футбола.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Один из самых известных узбекских медиамагнатов Равшанхон Джураев вошел в состав Исполнительного комитета Федерации футбола, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Решение об этом было принято накануне в ходе внеочередного собрания федерации в Ташкенте. Равшанхон Джураев с 2010 года возглавляет Информационное агентство UzReport, объединяющее под своим крылом телеканалы UzReportTV и FutbolTV. Кроме того, медиамагнат контролирует сайт uzreport.news, газету «Бизнес-вестник Востока», а также
«Я поздравляю Равшанхона Джураева с назначением в качестве нового члена исполкома Федерации футбола. Я надеюсь, что UzReport будет реализовывать крупные проекты совместно с отделом маркетинга федерации и Профессиональной футбольной лиги. В скором времени планируется подписание меморандума о сотрудничестве между ФФУ и UzReport, также будут обсуждены вопросы телевещания матчей национального чемпионата», — сказал глава федерации Умид Ахматджанов.
В ходе заседания Джураев внес свои предложения и замечания руководству федерации по продвижению футбола, трансляций матчей национального чемпионата Узбекистана и предоставил конкретные планы.
«Спасибо за оказанное мне доверие. Надеюсь, что наша будущая работа будет способствовать развитию футбола в стране», — отметил он.
Теперь, после включения Джураева, Исполнительный комитет состоит из 11 человек. Среди них, например, первый
Напомним, что на днях Федерация футбола Узбекистана запустила масштабное реформирование внутреннего чемпионата. Так, например, в розыгрыше турнира с сезона 2018/2019 будут принимать всего 12 команд вместо 16. Двенадцать команд будут играть по круговой системе в три этапа. Таким образом, на протяжении сезона каждая команда будет проводить в общей сложности 33 матча.