Ярошук о своём выдвижении в мэры: Есть что доделать в этом городе

— Действительно, есть что доделать в этом городе. Мы все вместе с вами почти за 11 лет прошли большой путь от одних задач, которые ставили горожане, какие-то решая медленно, какие-то — быстро. Но тем не менее повестка дня изменилась. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Это важнейшее событие как в России, так и у нас, потому что больше таких событий на нашем веку никогда не будет. И это очень хорошая возможность изменить город в лучшую сторону, — сказал градоначальник.