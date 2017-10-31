Ярошук о своём выдвижении в мэры: Есть что доделать в этом городе

— Действительно, есть что доделать в этом городе. Мы все вместе с вами почти за 11 лет прошли большой путь от одних задач, которые ставили горожане, какие-то решая медленно, какие-то — быстро. Но тем не менее повестка дня изменилась. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Это важнейшее событие как в России, так и у нас, потому что больше таких событий на нашем веку никогда не будет. И это очень хорошая возможность изменить город в лучшую сторону, — сказал градоначальник.
Он подчеркнул, что у него есть «полное понимание, что надо сделать и что — доделать». «И думаю, что если партия и депутаты окажут доверие, всё мы это доведём до конца», — заверил Ярошук.
С 2017 года Облдума отменила прямые выборы мэра Калининграда, главу будут определять по конкурсу. Заседание комиссии пройдёт 24 ноября, имя победителя объявят 29-го.
По словам председателя Горсовета Андрея Кропоткина, в случае победы Александра Ярошука с ним заключат четырёхлетний контракт — до сентября 2021 года. «Но, безусловно, после реализации всех взятых на себя обязательств он сам вправе выбирать своё дальнейшее будущее», — отметил Кропоткин.