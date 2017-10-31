Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
7 вредных советов по воспитанию мальчика
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Путин отреагировал на объяснения, данные Белых в суде
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ, выбор за вами"
Глюкоза станцевала без нижнего белья – СМИ
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Рассекречивание по MH17 станет «приговором» для Запада - эксперт
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
09:33 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук о своём выдвижении в мэры: Есть что доделать в этом городе

Глава Калининграда Александр Ярошук намерен завершить работу по подготовке к ЧМ-2018. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 30 октября, комментируя своё выдвижение от «Единой России» на конкурс по выбору сити-менеджера.

Источник: Калининград.Ru

— Действительно, есть что доделать в этом городе. Мы все вместе с вами почти за 11 лет прошли большой путь от одних задач, которые ставили горожане, какие-то решая медленно, какие-то — быстро. Но тем не менее повестка дня изменилась. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы подготовиться к чемпионату мира. Это важнейшее событие как в России, так и у нас, потому что больше таких событий на нашем веку никогда не будет. И это очень хорошая возможность изменить город в лучшую сторону, — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что у него есть «полное понимание, что надо сделать и что — доделать». «И думаю, что если партия и депутаты окажут доверие, всё мы это доведём до конца», — заверил Ярошук.

С 2017 года Облдума отменила прямые выборы мэра Калининграда, главу будут определять по конкурсу. Заседание комиссии пройдёт 24 ноября, имя победителя объявят 29-го.

По словам председателя Горсовета Андрея Кропоткина, в случае победы Александра Ярошука с ним заключат четырёхлетний контракт — до сентября 2021 года. «Но, безусловно, после реализации всех взятых на себя обязательств он сам вправе выбирать своё дальнейшее будущее», — отметил Кропоткин.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Держится на плаву»: как пережил потоп новый стадион к ЧМ-2018 в Калинингра
«Победа всех нас»: «РусЛайн» запускает рейсы из Калининграда в Берлин и Пра
Тиллерсон попросил разрешить свободное применение военной силы
Руководитель избирательной кампании Собчак покинул ее штаб
ФСБ рассказала о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
Чубайс предупредил о грядущем энергетическом кризисе в России
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь