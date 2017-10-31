В Молдове создадут 46 одномандатных округов, в диаспоре три

Для диаспоры определили три — на востоке и западе евразийского континента и один — в США и Канаде. А на левом берегу Днестра опередили границы двух одномандатных округов.



«Северная часть до Дубоссар, Каменка, Рыбница и Дубоссары — это один округ, и второй — Григориополь, Тирасполь и Слободзия. Да, немногие из них голосуют, но если мы считаем это нашей территорией, надо, чтобы она тоже была представлена».