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09:05 (мск), источник: Publika.md

В Молдове создадут 46 одномандатных округов, в диаспоре три

46 одномандатных округов создадут в Молдове, 11 из них будут в Кишиневе, по два — в Бельцах и Гагаузской автономии, и один в Тараклии.

Источник: Publika.md

Для диаспоры определили три — на востоке и западе евразийского континента и один — в США и Канаде. А на левом берегу Днестра опередили границы двух одномандатных округов.

«Северная часть до Дубоссар, Каменка, Рыбница и Дубоссары — это один округ, и второй — Григориополь, Тирасполь и Слободзия. Да, немногие из них голосуют, но если мы считаем это нашей территорией, надо, чтобы она тоже была представлена».

Некоторые пункты документа вызвали недовольство советника президента Игоря Додона и представителя партии социалистов. Однако большинство проголосовало за. Предложения направят на утверждение правительству.

Закон о введении смешанного голосования предусматривает выборы в парламент по следующей схеме — 50 депутатов будут избирать по партийным спискам, а 51-ого — прямым голосованием граждан.

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