В Молдове создадут 46 одномандатных округов, в диаспоре три
46 одномандатных округов создадут в Молдове, 11 из них будут в Кишиневе, по два — в Бельцах и Гагаузской автономии, и один в Тараклии.
46 одномандатных округов создадут в Молдове, 11 из них будут в Кишиневе, по два — в Бельцах и Гагаузской автономии, и один в Тараклии.
Для диаспоры определили три — на востоке и западе евразийского континента и один — в США и Канаде. А на левом берегу Днестра опередили границы двух одномандатных округов.
«Северная часть до Дубоссар, Каменка, Рыбница и Дубоссары — это один округ, и второй — Григориополь, Тирасполь и Слободзия. Да, немногие из них голосуют, но если мы считаем это нашей территорией, надо, чтобы она тоже была представлена».
Некоторые пункты документа вызвали недовольство советника президента Игоря Додона и представителя партии социалистов. Однако большинство проголосовало за. Предложения направят на утверждение правительству.
Закон о введении смешанного голосования предусматривает выборы в парламент по следующей схеме — 50 депутатов будут избирать по партийным спискам, а 51-ого — прямым голосованием граждан.