Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Самострою дадут шанс на спасение
МИД РФ внес «жесткое представление» в МИД Болгарии
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Сын Хрущева считает, что Россия не сравнится по мощи с США – СМИ
Глубокое декольте: Глюкоза предстала в мини - СМИ
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Рассекречивание по MH17 станет «приговором» для Запада - эксперт
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
09:03 (мск), источник: Tengrinews

Арестован бывший заместитель акима Талдыкоргана

Бывший заместитель акима Талдыкоргана арестован на 10 суток. Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: AP 2017

«Санкция выдана 27 октября 2017 года Талдыкорганским городским судом по статье 366 часть 4 УК РК “Получение взятки”. Санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 10 суток», — прокомментировали в суде.

Читайте также
Куандыка Бишимбаева доставили в суд: первое появление после ареста

Ранее сообщалось о том, что антикоррупционная служба по Алматинской области проводит досудебное расследование по факту получения взяток должностными лицами акимата Талдыкоргана.

«17 октября 2017 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано досудебное производство в отношении должностных лиц акимата города Талдыкорган по факту получения взяток по статье 366 части 4 УК РК («Получение взятки (…) в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие). — Прим. автора)», — сообщили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Сообщается, что проводится досудебное расследование и в интересах следствия, согласно статье 201 УПК РК «Недопустимость разглашения данных досудебного расследования», иная информация не может быть разглашена.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Дорожных рабочих хотели побить их же лопатами в Экибастузе
Тиллерсон попросил разрешить свободное применение военной силы
Руководитель избирательной кампании Собчак покинул ее штаб
ФСБ рассказала о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
Чубайс предупредил о грядущем энергетическом кризисе в России
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь