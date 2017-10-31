Арестован бывший заместитель акима Талдыкоргана
Бывший заместитель акима Талдыкоргана арестован на 10 суток. Об этом сообщили в
Бывший заместитель акима Талдыкоргана арестован на 10 суток. Об этом сообщили в
«Санкция выдана 27 октября 2017 года Талдыкорганским городским судом по статье 366 часть 4 УК РК “Получение взятки”. Санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 10 суток», — прокомментировали в суде.
Ранее сообщалось о том, что антикоррупционная служба по Алматинской области проводит досудебное расследование по факту получения взяток должностными лицами акимата Талдыкоргана.
«17 октября 2017 года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано досудебное производство в отношении должностных лиц акимата города Талдыкорган по факту получения взяток по статье 366 части 4 УК РК («Получение взятки (…) в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие). — Прим. автора)», — сообщили в департаменте Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.
Сообщается, что проводится досудебное расследование и в интересах следствия, согласно статье 201 УПК РК «Недопустимость разглашения данных досудебного расследования», иная информация не может быть разглашена.