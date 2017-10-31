Врио губернатора: концессионер по мусоропереработке в Новосибирске может остаться прежним

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области рассматривают вариант заключения нового соглашения с концессионером по проекту строительства двух мусоросортировочных заводов в Новосибирске — Группой «ВИС» — после изменения условий договора. Об этом сообщил журналистам во вторник врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Я отдал накануне поручение расторгнуть соглашение для экономии времени, нам нужны новые условия. Мы надеемся, что с нашим партнером (Группой “ВИС” — прим. ТАСС) мы останемся в добрых отношениях и, возможно, реализуем новый проект, но также мы готовы к расторжению в судебном порядке», — сказал Травников.

В понедельник Травников отдал поручение официально уведомить Группу «ВИС» о расторжении договора концессии по мусоропереработке. Представитель компании сообщил ТАСС, что компания уведомлена о планах правительства, но продолжит рассматривать возможность участия в крупных инвестиционных проектах региона.

Мусорная концессия

Концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов власти Новосибирской области заключили в июле 2016 года с ООО «Экология-Новосибирск». В сентябре группа «ВИС» стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы концессионера.

Проект предполагал создание системы коммунальной инфраструктуры, включающей мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Туле и Раздольном под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов. Позже действие концессии приостановили.

Отдельные положения концессии вызвали неодобрение депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание на тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых отходов в год. Кроме того, в экологической безопасности проекта ранее усомнились экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство.