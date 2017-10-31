Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Суд отказался отказался рассматривать иск родителей Фриске
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МИД РФ внес «жесткое представление» в МИД Болгарии
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ, выбор за вами"
РФ совершит прорыв на рынке газа ЕС благодаря США
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
СМИ: Виталина назвала поступок Джигарханяна предательством
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
08:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Главный приморский судья ушел в отставку

Большие изменения произошли в руководстве Приморского краевого суда, сообщает «Deita. ru». Как рассказали корреспонденту «Deita. ru» в Приморском краевом суде, председатель Приморского краевого суда Александр Хижинский ушел в отставку и находится в отпуске. В настоящее время исполняет обязанности председателя Александр…

Источник: ДЕЙТА

Большие изменения произошли в руководстве Приморского краевого суда, сообщает «Deita.ru».

Как рассказали корреспонденту «Deita.ru» в Приморском краевом суде, председатель Приморского краевого суда Александр Хижинский ушел в отставку и находится в отпуске. В настоящее время исполняет обязанности председателя Александр Дорохов.

В соответствии с российским законодательством, председатели региональных судов назначаются на должность на срок 6 лет. Александр Хижинский в кресле председателя Приморского краевого суда пробыл сразу два 6-летних срока полномочий. В последний раз он был назначен на должность указом Президента России Владимира Путина от 24 октября 2011 года.

В период руководства Приморским краевым судом Заслуженным юристом Российской Федерации Александром Хижинским, «во многом благодаря его целенаправленной деятельности по организации и обеспечению контроля и ответственности, значительно уменьшилось количество дел, рассмотренных судами общей юрисдикции Приморского края с нарушением процессуальных сроков. Также значительно уменьшилось количество дел, которые были приостановлены в связи с розыском скрывшихся подсудимых», — сообщает сайт Приморского краевого суда.

Дмитрий Санников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Тиллерсон попросил разрешить свободное применение военной силы
Эксперты назвали число бедных работающих россиян
ФСБ рассказала о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Путин подписал закон о праве задерживать должников по алиментам
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
Чубайс предупредил о возможном энергетическом кризисе в России
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь