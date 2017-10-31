Главный приморский судья ушел в отставку

Источник: ДЕЙТА

Большие изменения произошли в руководстве Приморского краевого суда, сообщает «Deita.ru».

Как рассказали корреспонденту «Deita.ru» в Приморском краевом суде, председатель Приморского краевого суда Александр Хижинский ушел в отставку и находится в отпуске. В настоящее время исполняет обязанности председателя Александр Дорохов.

В соответствии с российским законодательством, председатели региональных судов назначаются на должность на срок 6 лет. Александр Хижинский в кресле председателя Приморского краевого суда пробыл сразу два 6-летних срока полномочий. В последний раз он был назначен на должность указом Президента России Владимира Путина от 24 октября 2011 года.

В период руководства Приморским краевым судом Заслуженным юристом Российской Федерации Александром Хижинским, «во многом благодаря его целенаправленной деятельности по организации и обеспечению контроля и ответственности, значительно уменьшилось количество дел, рассмотренных судами общей юрисдикции Приморского края с нарушением процессуальных сроков. Также значительно уменьшилось количество дел, которые были приостановлены в связи с розыском скрывшихся подсудимых», — сообщает сайт Приморского краевого суда.