Глава Калачинского района Мецлер заявился в мэры Омска
В списке претендентов на кресло мэра Омска появилась неожиданная кандидатура.
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В списке претендентов на кресло мэра Омска появилась неожиданная кандидатура.
Глава Калачинского района Фридрих Мецлер подал документы в конкурсную комиссию.
Отметим, что выборы мэра Омска пройдут в конце ноября 2017 года. В списке кандидатов уже более 30 кандидатов.
В прочем, вскоре это число может сократиться. Уже 3 ноября конкурсная комиссия проведет первый отсев.