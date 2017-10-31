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09:05 (мск), источник: СуперОмск

Глава Калачинского района Мецлер заявился в мэры Омска

В списке претендентов на кресло мэра Омска появилась неожиданная кандидатура.

Глава Калачинского района Фридрих Мецлер подал документы в конкурсную комиссию.

Отметим, что выборы мэра Омска пройдут в конце ноября 2017 года. В списке кандидатов уже более 30 кандидатов.

В прочем, вскоре это число может сократиться. Уже 3 ноября конкурсная комиссия проведет первый отсев.

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