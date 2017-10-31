Замглавы Уфы Салават Хусаинов упрекнул уфимцев за мусор под окнами

Салават Хусаинов считает, что причиной неприглядной картины города весной является проявление невоспитанности горожан зимой. При этом чиновник отметил, что мусор не будет иметь никакого отношения к службам ЖКХ весной.

— Это ваш мусор, уважаемые жители! Не кидайте перед своими окнами и весной неприглядную картину не будете иметь. Дворник убирает то, что приносят атмосферные осадки. Атмосферные осадки не приносят пластиковых бутылок, старых диванов, выброшенной мебели. И вот начинают весной, сенсацию делают. Это не сенсация, это безалаберность, невоспитанность!

Напомним, каждую весну уфимцы находят неприятные «сюрпризы» после таяния снега. В прошлом году жители Сипайлово обнаружили строительный мусор после сноса гаражей.