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09:14 (мск), источник: PROUFU.ru

Замглавы Уфы Салават Хусаинов упрекнул уфимцев за мусор под окнами

Об отношении горожан к чистоте вице-мэр Уфы сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии.

Салават Хусаинов считает, что причиной неприглядной картины города весной является проявление невоспитанности горожан зимой. При этом чиновник отметил, что мусор не будет иметь никакого отношения к службам ЖКХ весной.

 — Это ваш мусор, уважаемые жители! Не кидайте перед своими окнами и весной неприглядную картину не будете иметь. Дворник убирает то, что приносят атмосферные осадки. Атмосферные осадки не приносят пластиковых бутылок, старых диванов, выброшенной мебели. И вот начинают весной, сенсацию делают. Это не сенсация, это безалаберность, невоспитанность!

Напомним, каждую весну уфимцы находят неприятные «сюрпризы» после таяния снега. В прошлом году жители Сипайлово обнаружили строительный мусор после сноса гаражей.

Также пару лет назад набережная Уфы превратилась в свалку.

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